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Зима в Абхазии

Движение троллейбусов приостановлено в Сухуме

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Сильный снегопад, который начался днем 14 февраля в Бзыбской части Абхазии, в ночь на 15 февраля охватил большую часть республики.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Движение троллейбусов приостановлено в Сухуме из-за снегопада, сообщил корреспонденту Sputnik заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия в среду 15 февраля.

"Движение троллейбусов в такую погоду исключается, они пока не ходят, но с другими видами общественного транспорта особых проблем нет. Не в полном количестве, конечно, но они есть", — отметил Кварчия.

Замглавы столичной администрации добавил, что для обслуживания жителей города были привлечены наиболее опытные водители общественного транспорта.

По словам Кварчия, из-за погоды транспортное передвижение в Сухуме производится не в привычном режиме, но ходить пешком горожанам не придется. Пока, добавил он, проблема возникла только по направлению к Маяку, где уже ведется работа по очистке дороги от снега.  



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