Проезд для транспорта в Эшере закрыт

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проезд для общественного транспорта и легковых автомобилей закрыт в Верхней Эшере, сказал корреспонденту Sputnik начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.

"Проезжать могут только внедорожники на зимней резине. Пробки нет. В Гудаутском районе центральная дорога чистая, движение автомобилей хорошее", — добавил он.

В связи со снегопадом никаких происшествий с участием автомобилей не было, отметил Смыр.

© Sputnik. Томас Тхайцук Ликвидацией последствий снегопада в Абхазии будет руководить оперштаб

"Весь личный состав поднят, сотрудники разбросаны по всей республиканской трассе", — подчеркнул начальник ГАИ. Проезд автомобилей в Мюссере также затруднен, сообщил Смыр.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. В центральной части республики снегопад по-прежнему продолжается. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено.

По поручению Президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц. Из-за аварии на подстанции "Бзыбь" обесточен Сухум. Аварийные бригады "Черноморэнерго" выехали на место для устранения последствий аварий.