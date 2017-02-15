19:05 15 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Очистка дороги от снега

Проезд для транспорта в Эшере закрыт

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Снег в Абхазии (11)
57610

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. В центральной части республики снегопад по-прежнему продолжается.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проезд для общественного транспорта и легковых автомобилей закрыт в Верхней Эшере, сказал корреспонденту Sputnik начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.

"Проезжать могут только внедорожники на зимней резине. Пробки нет. В Гудаутском районе центральная дорога чистая, движение автомобилей хорошее", — добавил он.

В связи со снегопадом никаких происшествий с участием автомобилей не было, отметил Смыр.

Зима в Абхазии
© Sputnik. Томас Тхайцук
Ликвидацией последствий снегопада в Абхазии будет руководить оперштаб

"Весь личный состав поднят, сотрудники разбросаны по всей республиканской трассе", — подчеркнул начальник ГАИ. Проезд автомобилей в Мюссере также затруднен, сообщил Смыр.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. В центральной части республики снегопад по-прежнему продолжается. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. 

По поручению Президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц. Из-за аварии на подстанции "Бзыбь" обесточен Сухум. Аварийные бригады "Черноморэнерго" выехали на место для устранения последствий аварий.

 

Темы:
Снег в Абхазии (11)


Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Брейк данс
Брейкеры Абхазии и России: "Bang battle pro" в Сухуме
Падение метеорита над Челябинском в феврале 2013 года. Архивные кадры
Падение метеорита над Челябинском в феврале 2013 года. Архивные кадры
Статистика ДТП в Абхазии
Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Соцсети

Sputnikabkhazia