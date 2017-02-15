Одной из старейших жительниц планеты Нуце Адлейба исполнилось 117 лет

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Одной из старейших жительниц планеты, уроженке Абхазии Нуце Адлейба в среду 15 февраля исполнилось 117 лет.

За свою продолжительную жизнь, Нуца Адлейба-Думава пережила две мировые войны, революцию, коллективизацию, перестройку, развал СССР, Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов.

У самой пожилой жительнице республики двое дочерей, старшей 70 лет, шестеро внуков и четверо правнуков.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:35 / 71.44Mb / просмотров видео: 89) SputnikТомас Тхайцук, Илона Хварцкия, Рада Ажиба © Sputnik. Томас Тхайцук, Илона Хварцкия, Рада Ажиба Нуца Адлейба – Думава в свои 116 лет читает по памяти стихи Дмитрия Гулия

Во всемирный день рекордов Гиннесса 17 ноября "Международный Фонд Апсны" подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса на признание, тогда 116-летней, абхазки Нуцы Адлейба-Думава, из села Мыку первой по возрасту старейшей жительницей планеты.

"Я всегда ко всем относилась с большим уважением, любовью, и ко мне все относились также. Я к любому делу подходила с большой ответственностью. Без меня не проводили ни одно собрание в колхозе. Пусть все в Апсны будут живы и здоровы", — сказала Нуца Адлейба-Думава в интервью Sputnik.

Нуца Адлейба неоднократно избиралась депутатом Верховного совета Абхазской АССР, была членом КПСС.

По словам дочери долгожительницы, Нуца Адлейба за всю жизнь ела только здоровую пищу, ничего жареного.



