СУЭС: во многих частях Сухума по-прежнему нет электричества

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Во многих частях города нет электричества, бригады рабочих в непрерывном режиме устраняют последствия аварий, рассказали корреспонденту Sputnik в СУЭС.

© Sputnik. Сергей Мальгавко Джинджолия: в ближайший час электроснабжение восстановят

"Света сейчас нет на Турбазе, по улицам Комсомольская, Чанба, Джанашия и в других частях Сухума. Несколько бригад рабочих работают в столице", — сообщили в СУЭС.

В СУЭС рассказали, что сложность состоит в том, что из-за сильного снегопада аварии происходят практически постоянно.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено.

По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.

Проезд для общественного транспорта и легковых автомобилей в Верхней Эшере и по объездной дороге в Гагре закрыт до завтрашнего утра.



