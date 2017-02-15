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Энергетические объекты. Архивное фото.

СУЭС: во многих частях Сухума по-прежнему нет электричества

© Sputnik. Сергей Мальгавко
В Абхазии
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Темы:
Снег в Абхазии (14)
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Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. В центральной части республики снегопад по-прежнему продолжается.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Во многих частях города нет электричества, бригады рабочих в непрерывном режиме устраняют последствия аварий, рассказали корреспонденту Sputnik в СУЭС.

Линии электропередач
© Sputnik. Сергей Мальгавко
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"Света сейчас нет на Турбазе, по улицам Комсомольская, Чанба, Джанашия и в других частях Сухума. Несколько бригад рабочих работают в столице", — сообщили в СУЭС.

В СУЭС рассказали, что сложность состоит в том, что из-за сильного снегопада аварии происходят практически постоянно.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. 

По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.

Проезд для общественного транспорта и легковых автомобилей в Верхней Эшере и по объездной дороге в Гагре закрыт до завтрашнего утра.


Темы:
Снег в Абхазии (14)
Теги:
Абхазия


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