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МЧС Абхазии

Десятки выездов совершили сотрудники МЧС за минувшие сутки

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Снег в Абхазии (20)
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Дежурные бригады врачей Республиканской больницы Абхазии переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, обрушившегося на республику.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Сорок выездов совершили спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии в среду 15 февраля, сказал корреспонденту Sputnik первый заместитель главы МЧС республики Тигран Делибалтян.

"За прошедшие сутки было 17 выездов на распил деревьев и 23 выезда для буксировки застрявших в снегу автомобилей. Дополнительно оказывали помощь коммунальщикам и узлам электросети", — отметил Делибалтян.

Главный врач Республиканской больницы Тамаз Цахнакия сообщил Sputnik, что в медучреждение с серьезными травмами никто не обращался.

Снегопад в Абхазии
© Sputnik. Томас Тхайцук
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"С ДТП никто не поступал. Есть единичные случаи из-за падения. Ничего серьезного. Пока все спокойно", — подчеркнул Цахнакия.

По словам главврача, бригады хирургов и травматологов дежурят в полном составе и переведены на усиленный режим работы.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. Передвижение по дорогам Абхазии частично затруднено. 

По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.

Темы:
Снег в Абхазии (20)


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