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Российские футболисты сыграли с участниками шоу "Ты супер!"

© Фото: НТВ
В Абхазии
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (27)
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Продолжение нового детского шоу "Ты супер!", которое собрало подопечных детских домов, школ-интернатов, приемных детей, смотрите в субботу 18 февраля на НТВ.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Участники нового музыкального шоу "Ты супер!" прогулялись по Москве, увидели Красную площадь и сыграли с известными российскими футболистами Евгением Алдониным и Дмитрием Булыкиным.

Алдонин и Булыкин собрали две команды и учили юных вокалистов спортивным приемам игры. Также команды состязались по бамперболу (вид футбола, в котором участники облачаются в большие надувные шары). Ребята надели на себя большие надувные шары, в которых можно бегать, падать и играть вниз головой.

Ребят смогли вдоволь порезвиться и позабыть о волнениях перед будущими выступлениями. Дружеский матч доставил удовольствие и спортсменам, отметил футболист клуба "Волга" Евгений Алдонин.

"Когда видишь детей улыбающимися, самому становится веселее. Они очень чуткие, внимательные и остро чувствуют, когда к ним искренне относятся и с радостью проводят время с ними", – сказал Алдонин.

Конкурсанты "Ты супер!" сделали с футболистами селфи и взяли автографы. После футбола они отправились на Красную площадь, которую большинство из участников проекта никогда не видели.

Филипп Киркоров на шоу Ты супер! с преемником Дэниел Чижевским из Казани
© Фото: НТВ
Филипп Киркоров нашел на шоу "Ты супер!" преемника

"Ты супер!" – совместный проект телеканала НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik. Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба.

Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер! " для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечных детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (27)

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