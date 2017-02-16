Российские футболисты сыграли с участниками шоу "Ты супер!"

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Участники нового музыкального шоу "Ты супер!" прогулялись по Москве, увидели Красную площадь и сыграли с известными российскими футболистами Евгением Алдониным и Дмитрием Булыкиным.

Алдонин и Булыкин собрали две команды и учили юных вокалистов спортивным приемам игры. Также команды состязались по бамперболу (вид футбола, в котором участники облачаются в большие надувные шары). Ребята надели на себя большие надувные шары, в которых можно бегать, падать и играть вниз головой.

Ребят смогли вдоволь порезвиться и позабыть о волнениях перед будущими выступлениями. Дружеский матч доставил удовольствие и спортсменам, отметил футболист клуба "Волга" Евгений Алдонин.

"Когда видишь детей улыбающимися, самому становится веселее. Они очень чуткие, внимательные и остро чувствуют, когда к ним искренне относятся и с радостью проводят время с ними", – сказал Алдонин.

Конкурсанты "Ты супер!" сделали с футболистами селфи и взяли автографы. После футбола они отправились на Красную площадь, которую большинство из участников проекта никогда не видели.

"Ты супер!" – совместный проект телеканала НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik. Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба.

Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер! " для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечных детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.