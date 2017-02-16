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Архивное фото школьников в классе

Занятия в школах Абхазии отменены до 20 февраля

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Снег в Абхазии (20)
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Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля, передвижение по дорогам Абхазии затруднено.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Занятия в учебных заведениях Абхазии отменены из-за снегопада до 20 февраля, сказала корреспонденту Sputnik заместитель министра образования и науки Абхазии Медея Ченгелия.

Ученики в классе
© Fotolia/ Syda Productions
Отменены из-за снегопада занятия в школах Абхазии в четверг

15 февраля в связи с непогодой занятия в школах республики были отменены до пятницы 17 февраля. Однако из-за того, что погода не восстановилась и снегопад продолжался, было принято решение о том, чтобы закрыть учебные заведения до понедельника.

По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, 15 февраля в связи с ухудшением погодных условий создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено.

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Темы:
Снег в Абхазии (20)


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