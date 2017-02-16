Алхас Тхагушев: шанс должен быть у всех

О цели создания организации, о направлениях помощи и о необходимости предоставлять шанс для самореализации людям с инвалидностью рассказал директор АИС Алхас Тхагушев.

Амра Амичба, Sputnik.

Все началось с того, что группа ветеранов, ставших инвалидами в Отечественной войне народа Абхазии, объединилась, чтобы помочь друг другу.

"Мы тогда не думали, что сможем быть полезными кому-то еще. Была группа ребят-ветеранов, у которых была схожая ситуация, схожие проблемы, и нам казалось, что если мы будем стараться сообща решать эти проблемы, нам будет легче это делать", — вспоминает Алхас Тхагушев.

По его словам, создавать и оформлять организацию никто не собирался, но, столкнувшись с существующей реальностью, что многие люди с инвалидностью предоставлены сами себе, без какой-либо поддержки, решили поделиться приобретенным опытом.

Главная цель АИС – дать информацию людям с разного рода инвалидностью, которым, несмотря на сложности, нужно стараться жить полной жизнью, быть насколько возможно независимыми в плане свободы своего выбора, и чтобы было меньше ограничений для самореализации, подчеркнул Тхагушев.

"Чтобы человек мог жить, чувствовать себя полноценным гражданином страны, мог себя реализовать и жить полной жизнью, прежде всего необходимо дать ему возможность реабилитироваться, — отметил директор АИС. — Если у человека есть серьезные проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему ничего делать, то сложно обсуждать перспективы. Но человек с инвалидностью должен быть социализирован".

В АИС работает общественная приемная, которая занимается информационно-правовой поддержкой, сюда обращаются люди, которые считают, что их права нарушаются, и те, у кого проблемы с оформлением инвалидности, а также и еще по многим вопросам.

"Наши специалисты на бесплатной основе помогают. У нас в штате юристы и единственный, пожалуй, в Абхазии сурдопереводчик, девушка, которая работает с неслышащими, слабо слышащими, а также консультант по социальным вопросам. Если есть необходимость, можем представлять интересы в суде и постараемся информационно-правовое сопровождение осуществить. Это одно из ключевых направлений, которое позволяет нам участвовать в жизни человека с инвалидностью", — сказал Алхас Тхагушев.

По его наблюдениям, очень часто люди не знают своих прав. Когда приходят и жалуются на что-то, в АИСе информируют их о целевых программах государства.

"Иногда бывает, не без этого, что какой-нибудь чиновник не до конца хорошо понимает нужды и потребности человека. Тогда мы помогаем такую брешь, безразличия что ли, пробить, чтобы обратили внимание на проблемы человека. Если есть вопиющие факты, наши юристы подключаются", — уточнил Тхагушев.

При АИСе есть тренажерный зал, где проходят реабилитацию люди с инвалидностью. Посещают его и дети с разными формами ДЦП и другими категориями инвалидности, но фокус не на них, так как у детей есть еще и Реабилитационный центр, а взрослым некуда больше обратиться.

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"Мы стараемся дать возможность реабилитации, специалисты стараются сделать так, чтобы в нашем тренажерном зале люди могли добиваться каких-то результатов, чувствовать себя лучше", — заметил директор Ассоциации «Инва-Содействие».

Организация при финансовой поддержке друзей, меценатов и доноров обеспечивает и техническую реабилитацию — коляски, трости, ходунки и прочие базовые средства.

Среди посещающих тренажерный зал много тех, кто пострадал в результате дорожно-транспортных происшествий.

"В обществе в основном знают статистику смертности на дорогах из-за ДТП, но никто не считает тех, кто серьезно пострадал, получил увечья и стал инвалидом в результате аварий, как они живут и восстанавливаются. Таких людей очень много, и с каждым годом их меньше не становится. Увы, это наш бич", — с сожалением констатировал Алхас Тхагушев.

Еще одну проблему людей с инвалидностью выделил Алхас Тхагушев – доступность окружающей среды, учреждений и образовательных заведений. Если человек на коляске, это не значит, что ему нужно создавать специальные учреждения, куда он может ходить для того, чтобы получить образование, это значит, что у обычной школы должен появиться пандус, необходимо, чтобы ребенок ходил в обычную школу. Директор АИС заметил, что именно тогда человек имеет шанс социализироваться, учиться и развиваться как личность.

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"В Абхазии практически все недоступно. Необходимо сделать, чтобы люди с инвалидностью имели доступ к обычным школам, колледжам, вузам, в этой сфере необходим инклюзивный подход. Нам еще предстоит очень много работать, для того чтобы переломить ситуацию. Есть отдельные примеры, когда школы стали частично доступными для ребят с инвалидностью. Университет, к сожалению, совершенно недоступен, хотя в нем учатся студенты с инвалидностью, — подчеркнул Тхагушев. — Надеюсь, что общими усилиями и нашей организации, и других организаций, общественности, немало в Абхазии заинтересованных лиц, государство наше когда-нибудь придет к пониманию того, что системно надо эти вопросы решать. Думаю, что, в принципе, у нас есть шансы для того, чтобы Абхазия была доступна, чтобы она была удобна для людей, у которых есть проблемы".

По словам директора Ассоциации "Инва-Содействие", у организации нет возможности всех благоустроить. Самое важное, что стремятся сделать сотрудники - дать толчок человеку, чтобы он поверил в свои силы, и уже сам реализовал себя в жизни.

"Есть много ребят, которые после какого-то нового опыта, который мы ему могли дать, женились, на работу устроились, занялись спортом. Человек реализовывается разными способами. Главное, чтобы было ощущение, что он не выброшен из жизни. Все люди разные и по-разному реализуют себя. И люди с инвалидностью тоже разные, главное, предоставить каждому выбор. Встречаются в жизни ошибки, все мы ошибаемся — мы живем, значит. Пусть будет у него и право на ошибку, и право на победу, и на успех, и общество должно дать возможность человеку шанс реализовать себя, воспользуется он или нет – это его выбор. Но шанс должен быть у всех – в этом главная идея нашей организации", — заключил Алхас Тхагушев.