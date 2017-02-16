Российские военные в Абхазии учились эвакуировать раненых

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Около 100 российских военных медиков, половина из которых женщины, провели тренировку по эвакуации раненых военнослужащих, об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Эвакуация условно раненых осуществлялась из подбитых боевых машин. Всего в мероприятии было задействовано 20 единиц специальной техники, в том числе машины скорой медпомощи на базе автомобиля УАЗ, комплекс мобильного полевого госпиталя на базе автомобилей ГАЗ-66 и Урал.

"В ходе учения медики совместно с военнослужащими инженерных подразделений базы в условиях, максимально приближенных к боевым, провели эвакуационные мероприятия из условно затопленной техники на водоеме при помощи плавающих бронетранспортеров. Также эвакуация «пострадавших» отрабатывалась и из горящих машин", — уточняется в сообщении.

Для переноса эвакуируемых применялись транспортно-иммобилизирующие матрацы "Кокон", позволяющие обеспечить полную неподвижность пострадавшего и перемещать его в вертикальном и наклонном положении.

По информации пресс-службы, действия военнослужащих оценивались не только по бережному отношению к «раненым», но и по временным показателям. Все нормативы были выполнены на оценку "отлично".

Всего в ходе учения было эвакуировано более 20 человек, имитирующих различные ранения, телесные повреждения и переломы, для оценки качества оказания первой помощи.

Боевые условия для участников учения организовывались военнослужащими мотострелковых подразделений соединения, осуществлением передвижения на бронетранспортерах БТР-82АМ с выполнением стрельб, а также подрывами имитационных мин и созданием дымовых завес.