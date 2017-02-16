21:24 16 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии

Ботсад Сухума: зеленые "жертвы" снегопада

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
4210

Насколько пострадали растения в Ботаническом саду из-за сильных снегопадов в ночь с 14 на 15 февраля, рассказал в студии радио Sputnik Абхазия директор Института ботаники Эдуард Губаз.

Амра Амичба, Sputnik.

В результате снегопадов в сухумском Ботаническом саду пострадали деревья. Как рассказал директор Института ботаники Эдуард Губаз, немалый ущерб получили орнаментальные большие растения, ветки которых обломались.

По его словам, каждое большое дерево имеет свою форму, и когда ломается ветка с одной стороны, орнаментальные растения теряют свою красоту.

"Деревья не погибли, но нам больно, потому что на восстановление былой красоты деревьям потребуются годы", — сказал Губаз. 

Хрупкими перед февральским снегопадом оказались эвкалипты, коричник и бамбук. 

"Значительный ущерб нанесен бамбуковым насаждениям, некоторые виды совсем упали. Как смогли, очистили бамбуки, но они быстро восстановятся, уже в мае новый рост пойдет", — заметил директор Института ботаники. 

Среди спасенных растений криптомерия японика, которая имеет уклон до 45 градусов. 

Чайка ходит по берегу
© Sputnik. Сергей Мальгавко
Орнитолог: снегопады не критичны для чаек

"Его не выпрямишь — это огромное растение. А мы там своевременно поставили железные упоры, если бы их не было, снег повалил бы растение. Многие растения, которые имели опасный уклон, мы своевременно укрепили", — уточнил Губаз. 

По словам ботаника, листопадные деревья легче сохраняют себя, потому что снег на них не задерживается, а на листве вечнозеленых растений увеличивается площадь для тяжелого  снега, нагрузки большие и поэтому случаются поломки. 

"Со стороны административного здания, когда заходишь в сад, была беседка из вечнозеленого орнаментального растения — вьющаяся лиана, арка поломалась, она создавала и большую тень, и ароматное растение было, но, думаю, восстановим ее", — отметил  Эдуард Губаз. 

А 350-летнюю кавказскую липу в центре сада заранее перевязали тросом, который, кстати, не виден посетителям.

  • Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии
    Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии
    Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии
    Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии
    Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии

"Благодаря этому ни одна ветка не упала, — заметил Губаз. —  Эта липа кавказская создает огромную красоту в саду и большую площадь тени летом, и цветет ароматно, и прекрасный медонос. Такие растения смогли сохранить». 

Эдуард Губаз подчеркнул, что все теплолюбивые растения перед зимой заблаговременно укутали, некоторые перенесли в теплицу.  

"Опасности нет такой, чтобы мы потеряли теплолюбивые растения", — подчеркнул директор Института ботаники. 

По словам Эдуарда Губаз, 15 февраля, в день снегопада, спасать деревья в Ботанический сад, помимо сотрудников, пришли и волонтеры. 

"Хоть вчера никого и не приглашали, сами пришли. Я так был рад и горд тем, что, кроме студентов, пришли помочь ребята, которым за 30-40  лет. Есть у нас патриоты, зашли с нами, как в родной парк, и начали работать. Приятно было это видеть. Хочу выразить огромную благодарность тем, кто помогал, — сказал Губаз. — Но я не подпускал под большие деревья, ветка могла обломаться и нанести непоправимый ущерб здоровью". 

Он заметил, что снегопад нанес ущерб и самому зданию Института ботаники: водосливные трубы под тяжестью снега деформировались. 

"Заново придется потратиться на их восстановление. Водосточные трубы высокие, надо будет пригласить специалистов и подогнать подъемный кран, затраты немаленькие. Знаем, что у страны много проблем, придется собственными силами как-то привести в порядок", — отметил директор Института ботаники.  

Губаз уточнил, что и сейчас работы в Ботаническом саду продолжаются, следят за растениями, так как идет таяние снега. 



Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Семен Бобылев случайно наткнулся на одну из газет, где была напечатана история семьи Абаш. Он влюбился в Нуцу с первого взгляда, спустя несколько лет они поженились.
Африка в сердце, Абхазия в душе
Жизнь эфиопских абхазов: потомок рассказала историю предков
Жизнь эфиопских абхазов: потомок рассказала историю предков
Статистика ДТП в Абхазии
Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Соцсети

Sputnikabkhazia