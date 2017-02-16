Ботсад Сухума: зеленые "жертвы" снегопада

Амра Амичба, Sputnik.

В результате снегопадов в сухумском Ботаническом саду пострадали деревья. Как рассказал директор Института ботаники Эдуард Губаз, немалый ущерб получили орнаментальные большие растения, ветки которых обломались.

По его словам, каждое большое дерево имеет свою форму, и когда ломается ветка с одной стороны, орнаментальные растения теряют свою красоту.

"Деревья не погибли, но нам больно, потому что на восстановление былой красоты деревьям потребуются годы", — сказал Губаз.

Хрупкими перед февральским снегопадом оказались эвкалипты, коричник и бамбук.

"Значительный ущерб нанесен бамбуковым насаждениям, некоторые виды совсем упали. Как смогли, очистили бамбуки, но они быстро восстановятся, уже в мае новый рост пойдет", — заметил директор Института ботаники.

Среди спасенных растений криптомерия японика, которая имеет уклон до 45 градусов.

© Sputnik. Сергей Мальгавко Орнитолог: снегопады не критичны для чаек

"Его не выпрямишь — это огромное растение. А мы там своевременно поставили железные упоры, если бы их не было, снег повалил бы растение. Многие растения, которые имели опасный уклон, мы своевременно укрепили", — уточнил Губаз.

По словам ботаника, листопадные деревья легче сохраняют себя, потому что снег на них не задерживается, а на листве вечнозеленых растений увеличивается площадь для тяжелого снега, нагрузки большие и поэтому случаются поломки.

"Со стороны административного здания, когда заходишь в сад, была беседка из вечнозеленого орнаментального растения — вьющаяся лиана, арка поломалась, она создавала и большую тень, и ароматное растение было, но, думаю, восстановим ее", — отметил Эдуард Губаз.

А 350-летнюю кавказскую липу в центре сада заранее перевязали тросом, который, кстати, не виден посетителям.

Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии

"Благодаря этому ни одна ветка не упала, — заметил Губаз. — Эта липа кавказская создает огромную красоту в саду и большую площадь тени летом, и цветет ароматно, и прекрасный медонос. Такие растения смогли сохранить».

Эдуард Губаз подчеркнул, что все теплолюбивые растения перед зимой заблаговременно укутали, некоторые перенесли в теплицу.

"Опасности нет такой, чтобы мы потеряли теплолюбивые растения", — подчеркнул директор Института ботаники.

По словам Эдуарда Губаз, 15 февраля, в день снегопада, спасать деревья в Ботанический сад, помимо сотрудников, пришли и волонтеры.

"Хоть вчера никого и не приглашали, сами пришли. Я так был рад и горд тем, что, кроме студентов, пришли помочь ребята, которым за 30-40 лет. Есть у нас патриоты, зашли с нами, как в родной парк, и начали работать. Приятно было это видеть. Хочу выразить огромную благодарность тем, кто помогал, — сказал Губаз. — Но я не подпускал под большие деревья, ветка могла обломаться и нанести непоправимый ущерб здоровью".

Он заметил, что снегопад нанес ущерб и самому зданию Института ботаники: водосливные трубы под тяжестью снега деформировались.

"Заново придется потратиться на их восстановление. Водосточные трубы высокие, надо будет пригласить специалистов и подогнать подъемный кран, затраты немаленькие. Знаем, что у страны много проблем, придется собственными силами как-то привести в порядок", — отметил директор Института ботаники.

Губаз уточнил, что и сейчас работы в Ботаническом саду продолжаются, следят за растениями, так как идет таяние снега.