Начальник ГАИ Абхазии: по дорогам республики ездить можно, но осторожно

СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Дороги Абхазии очищены от снега, но после заморозков необходимо соблюдать осторожность даже опытным водителям, считает начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.

"В западной части Абхазии дороги очищены полностью, но в восточных районах всю ночь шел снег, и трасса там пока меньше очищена, это большой опасности не представляет. При всем этом надо учитывать, что сегодня были заморозки, и необходимо максимально соблюдать осторожность даже опытным водителям", — сказал Смыр.

Начальник ГАИ добавил, что в восточной части Абхазии заморозков не было, но с учетом выпавших за ночь осадков и солнечной погоды днем, к вечеру талая вода может превратиться в гололед, что может осложнить передвижение по центральной трассе и городским дорогам.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. Передвижение по дорогам Абхазии было затруднено.

По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.