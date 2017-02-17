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Снег в Сухуме

Начальник ГАИ Абхазии: по дорогам республики ездить можно, но осторожно

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Снег в Абхазии (26)
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Минусовая температура была в ночь с 16 на 17 февраля в Абхазии, что привело к обледенению опасных участков дорог центральной трассы республики, рассказал корреспонденту Sputnik начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр в пятницу 17 февраля.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Дороги Абхазии очищены от снега, но после заморозков необходимо соблюдать осторожность даже опытным водителям, считает начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр. 

"В западной части Абхазии дороги очищены полностью, но в восточных районах всю ночь шел снег, и трасса там пока меньше очищена, это большой опасности не представляет. При всем этом надо учитывать, что сегодня были заморозки, и необходимо максимально соблюдать осторожность даже опытным водителям", — сказал Смыр. 

Начальник ГАИ добавил, что в восточной части Абхазии заморозков не было, но с учетом выпавших за ночь осадков и солнечной погоды днем, к вечеру талая вода может превратиться в гололед, что может осложнить передвижение по центральной трассе и городским дорогам.  

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. Передвижение по дорогам Абхазии было затруднено.

По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.

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Снег в Абхазии (26)
Теги:
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