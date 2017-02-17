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Презентация экономического и культурного потенциала Нижнего Новгорода в рамках договора о сотрудничестве между крупнейшим российским городом на Волге и Сухумом

Узы договора: Сухум и Нижний Новгород продолжат сотрудничество

© Фото: Лев Рыжков
В Абхазии
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В Москве, в посольстве Республики Абхазия в России состоялась презентация экономического и культурного потенциала Нижнего Новгорода в рамках договора о сотрудничестве между крупнейшим российским городом на Волге и Сухумом.

Sputnik, Лев Рыжков

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Уже пять лет Сухум и Нижний Новгород побратимские города. И связь между ними, конечно же, существует. Происходит, например, культурный обмен – участие в выставках, поездки творческих коллективов. Капитан сборной Абхазии по футболу Руслан Аджинджал играл в нижегородском клубе "Волга". А нижегородские отдыхающие все чаще открывают для себя красоты и пляжи Абхазии.

Перед дипломатами и гостями мероприятия выступили бизнесмены, деятели науки и  образования  Нижнего Новгорода. На встрече присутствовали представители абхазской диаспоры в Москве, бизнесмены, чиновники,  дипломаты  из Южной Осетии,  Джибути, Венесуэлы, Доминиканской республики, Боливии. 

Договор о сотрудничестве подписали заместитель мэра Сухума Леон Кварчия и заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина. 

Радио студия Sputnik Абхазия
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"Для нас имеет огромное значение установление международных контактов, — сказала Мария Холкина. — Нам интересно не только привлечение туристов, но и компаньоны в экономическом сотрудничестве. Всего лишь двадцать с небольшим лет назад Нижний Новгород стал открытым городом. До этого он был закрыт для туристов. У нас – очень маленький опыт наработки туристического потенциала. Поэтому сейчас наша цель – установление новых связей".

При подписании договора присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба.

"Это очень важное и радостное мероприятие, поскольку еще раз подтверждает наши добрые взаимоотношения, наше сотрудничество с Нижним Новгородом, — рассказал Игорь Ахба. — Наши отношения строятся на основе подписанного в 2010 году договора о сотрудничестве в экономической и научно-культурной областях. Происходит обмен специалистами, абхазские студенты учатся в вузах Нижнего Новгорода. За истекший год в Абхазии отдохнуло около 300 тысяч нижегородцев. Это большая цифра".



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