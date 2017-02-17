Узы договора: Сухум и Нижний Новгород продолжат сотрудничество

Sputnik, Лев Рыжков

Уже пять лет Сухум и Нижний Новгород побратимские города. И связь между ними, конечно же, существует. Происходит, например, культурный обмен – участие в выставках, поездки творческих коллективов. Капитан сборной Абхазии по футболу Руслан Аджинджал играл в нижегородском клубе "Волга". А нижегородские отдыхающие все чаще открывают для себя красоты и пляжи Абхазии.

Перед дипломатами и гостями мероприятия выступили бизнесмены, деятели науки и образования Нижнего Новгорода. На встрече присутствовали представители абхазской диаспоры в Москве, бизнесмены, чиновники, дипломаты из Южной Осетии, Джибути, Венесуэлы, Доминиканской республики, Боливии.

Договор о сотрудничестве подписали заместитель мэра Сухума Леон Кварчия и заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина.

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"Для нас имеет огромное значение установление международных контактов, — сказала Мария Холкина. — Нам интересно не только привлечение туристов, но и компаньоны в экономическом сотрудничестве. Всего лишь двадцать с небольшим лет назад Нижний Новгород стал открытым городом. До этого он был закрыт для туристов. У нас – очень маленький опыт наработки туристического потенциала. Поэтому сейчас наша цель – установление новых связей".

При подписании договора присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба.

"Это очень важное и радостное мероприятие, поскольку еще раз подтверждает наши добрые взаимоотношения, наше сотрудничество с Нижним Новгородом, — рассказал Игорь Ахба. — Наши отношения строятся на основе подписанного в 2010 году договора о сотрудничестве в экономической и научно-культурной областях. Происходит обмен специалистами, абхазские студенты учатся в вузах Нижнего Новгорода. За истекший год в Абхазии отдохнуло около 300 тысяч нижегородцев. Это большая цифра".