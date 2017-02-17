Российские разведчики "ликвидировали" условных террористов в Абхазии

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. По сценарию учений разведчики наткнулись на террористический лагерь и ликвидировали его, сообщает пресс-служба Южного федерального округа.

В пресс-релизе говорится, что разведгруппы со снайперскими винтовками "Винторез", пулеметами "Печенег" и другим стрелковым оружием проводили разведку в лесном массиве. Обнаружив скрытный лагерь условного противника на двадцать человек, солдаты передали его координаты на командный пункт.

"Бесшумно окружив террористов, скрытно передвигаясь боевыми "двойками", разведчики успешно осуществили атаку на укрепленные позиции условного противника. В результате налета удалось взять пленного и захватить документы с важной информацией", — сообщается в документе.

Как сообщает пресс-служба ЮФО, в ходе учений военнослужащие использовали радиолокационную станцию ближней разведки "СБР", станцию связи и навигации "Грот-М", имитационные заряды ИМ-120, холостые патроны к стрелковому оружию.

В завершении лагерного сбора в начале марта около трехсот разведчиков военной базы сдадут экзамены по владению армейским рукопашным боем и выполнят упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения и военной техники, в том числе из орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, сообщает пресс-служба ЮФО.



