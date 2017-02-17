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Республиканская больница.

Около 6,5 тыс операций: итоги Республиканской больницы за 2016 год

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Более восьми тысяч человек госпитализировано в Республиканскую больницу в течение минувшего года.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Почти шесть с половиной тысяч операций провели врачи Республиканской больницы в 2016 году, об этом сказал на итоговой конференции заместитель главного врача медучреждения по организационно-методической работе Сергей Верзилин.

"В настоящее время коечный фонд составляет 410 мест. 100 — в родильном отделении и 310 хирургического и терапевтического профиля. В 2016 году было госпитализировано 8102 человека, из них — в роддом 3618 человек. В отделениях Республиканской больницы проведено 6469 операций", — привел статистику Верзилин.

Замглаврача отметил, что в минувшем году больше всего пациентов поступало с травматическими повреждениями, на втором месте показатели обращений с проблемами органов пищеварения, дыхания, урологического и сердечно-сосудистого профиля. Количество амбулаторных больных, поступавших в минувшем году в главное медучреждение страны, составило 30 тысяч человек.

С сожалением Верзилин  привел статистику летальных исходов, этот процент незначительно, но увеличился. 

"Летальность в больнице в течение 2016 года увеличилась на 0,3% в сравнении с 2014 годом и на 1,2% в сравнении с 2015 годом. Основными причинами летальных исходов являлись поздняя госпитализация, короткое пребывание в стационаре и тяжелые несовместимые с жизнью травматические повреждения", — перечислил он. 

В связи с увеличением случаев летальных исходов в 2016 году подготовлен приказ о создании "Комиссии по изучению летальных исходов", в обязанности которой будет входить анализ своевременности и правильности диагностики, адекватности проводившегося лечения на всех этапах заболевания, выявление возможных дефектов лечебно-диагностических мероприятиий, а также причин допущенных дефектов.


Теги:
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