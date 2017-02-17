Химик о дорожных реагентах: абсолютно безвредных не бывает

СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Абсолютно безвредных для человека или автомобилей реагентов не бывает, считает преподаватель химии в Абхазском государственном университете Яна Чагава.

"Все известные мне реагенты имеют свои побочные эффекты. Одни — в меньшей степени, другие — в большей. Абсолютно безвредных видов, без механических или химических раздражителей нет", — уверена Чагава.

Она рассказала, что самым безопасным реагентом считают смесь песка и соли, но и у него есть побочный эффект, который выражается в попадании частиц песка в детали автомобилей, что может привести к поломке, а соль разъедает обувь и одежду. Единственный его плюс – простота в использовании и отсутствие сильного химического эффекта на здоровье людей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Экологи не видят необходимости в реагентах на дорогах в Абхазии

А самым дешевым видом химических реагентов Чагава назвала поваренную, или техническую соль. Она быстро растапливает лед, но тоже приводит к коррозии металла, постепенному разъеданию шин и обуви.

В число дорогих и безопасных для окружающей среды реагентов, но вредных для людей, работающих с ними, относятся хлорид натрия и хлорид кальция, которые глубоко проникают в лед, приводят к быстрому его расщеплению и не портят дорожное полотно.

"Эти реагенты не испаряются ни в мороз, ни в теплую погоду. Они могут нанести вред именно тем людям, которые занимаются их разбрасыванием на дорогу. То есть попадание мельчайших частиц хлорида натрия и кальция в легкие может привести к механическому и химическому раздражению", — рассказала Яна Чагава.

По мнению химика Яны Чагава, лучше всего быстро и качественно расчищать снег с дорог Абхазии и не доводить ситуацию до необходимости использования реагентов.



