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Мужчина на заснеженной улице

Химик о дорожных реагентах: абсолютно безвредных не бывает

© Sputnik. Алексей Мальгавко
В Абхазии
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Темы:
Снег в Абхазии (28)
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада в четверг 16 февраля, в ходе которого прозвучало предложение использовать на дорогах республики реагенты.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Абсолютно безвредных для человека или автомобилей реагентов не бывает, считает преподаватель химии в Абхазском государственном университете  Яна Чагава.

"Все известные мне реагенты имеют свои побочные эффекты.  Одни — в меньшей степени,  другие — в большей. Абсолютно безвредных видов, без механических или химических раздражителей нет", — уверена Чагава. 

Она рассказала, что самым безопасным реагентом считают смесь песка и соли, но и у него есть побочный эффект, который выражается в попадании частиц песка в детали автомобилей, что может привести к поломке, а соль разъедает обувь и одежду. Единственный его плюс – простота в использовании и отсутствие сильного химического эффекта на здоровье людей. 

Расчистка улиц от снега
© Sputnik / Томас Тхайцук
Экологи не видят необходимости в реагентах на дорогах в Абхазии

А самым дешевым видом химических реагентов Чагава назвала поваренную, или техническую соль. Она быстро растапливает лед, но тоже приводит к коррозии металла, постепенному разъеданию шин и обуви. 

В число дорогих и безопасных для окружающей среды реагентов, но вредных для людей, работающих с ними, относятся хлорид натрия и хлорид кальция, которые глубоко проникают в лед, приводят к быстрому его расщеплению и не портят дорожное полотно. 

"Эти реагенты не испаряются ни в мороз, ни в теплую погоду. Они могут нанести вред именно тем людям, которые занимаются их разбрасыванием на дорогу. То есть попадание мельчайших частиц  хлорида натрия и кальция в легкие может привести к механическому и химическому раздражению", — рассказала Яна Чагава. 

По мнению химика Яны Чагава, лучше всего быстро и качественно расчищать снег с дорог Абхазии и не доводить ситуацию до необходимости использования реагентов. 


Темы:
Снег в Абхазии (28)
Теги:
Абхазия


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