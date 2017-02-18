Тужба о военной службе: необходимо поднимать престиж армии

СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Слабая пропагандистская работа проводится среди молодежи о престиже службы в армии, сказал в интервью радио Sputnik военный комиссар Абхазии Нугзар Тужба.

"Есть категория людей, которые после школы поступают в вузы, некоторые идут в армию. Есть категория юношей, которые любыми путями хотят улизнуть от армии. Делают разные справки, не думая о будущем. Мы не раз вносили предложения в Парламент, чтобы тех, кто не прошел военную службу, не принимали на работу в госучреждения. В советское время проводилась большая пропаганда, служить было престижно. Многое также зависит и от родителей", — считает Тужба.

Военный комиссар также сказал, что есть такие молодые люди, которых приходится объявлять в розыск и приводить на службу насильно.

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По словам Тужба, срочная служба в армии должна быть престижной среди молодых людей, так как она делает юношу физически развитым.

"После окончания службы юноша, который до начала службы не мог и два раза подтянуться на перекладине, становится физически развитым, подтянутым парнем. А также он проходит боевую подготовку. Выходят ребята из армии здоровыми и красивыми мужчинами", — сказал Тужба.

В армии, по словам комиссара, молодые люди становятся дисциплинированными. Тужба подчеркнул, что распорядок дня военнослужащих существенно отличается от гражданской жизни.

"Представьте юношу допризывного возраста и юношу проходящего срочную службу. Дома юноша спит до 12 часов дня, кровать за ним заправит мама, завтракает тоже он в 12 часов. В армии такого нет. Если он переступил порог воинской части, то здесь у него ранний подъем, завтрак, физическая зарядка. Постель мама не заправит. Тут же занятия по военной подготовке. А на "гражданке" — сел за компьютер и целый день с кем-то общается", — сделал сравнения военный комиссар.