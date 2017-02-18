Sputnik, Рада Ажиба

На "Брехаловке", так называют место на набережной Сухума, где подолгу сидят, склонившись над клетчатыми досками, отчаянно гремят костями домино, пьют фирменный абхазский кофе и, конечно же, обсуждают все и вся. Разговоры, как правило, только о политике, Апсуара, теперь добавились и надвигающиеся выборы.

За порядком следит "президент" Брехаловки Леонид Джения, всем известный как Лева.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бальзам от склероза: кофе от Алексея, Леши и Лехи

Лева — бывший танцор Государственного ансамбля народной песни и танца, участник Отечественной войны народа Абхазии. По его словам, сегодня он активно "президентствует" на Брехаловке.

Сразу после войны первым "президентом" Брехаловки был избран Сергей Зардания, после его смерти активисты Брехаловки избрали Леву Джения. "Я прошел выборы и инаугурацию", — шутит он.

"Традицию "президентства" на набережной зародил Сергей Багапш. Два Сергея передают друг другу должности, шутили мы тогда. После смерти Сергея Зардания, на его поминках, активисты решили передать мне эту должность. Мы с Сергеем дружили долгие годы, и друзья наши посчитали, что так будет правильнее", — делится воспоминаниями Лева Джения.

Ежедневно Брехаловку посещают как местные жители, так и многочисленные гости, рассказывает Лева. "Мы следим за каждым из них", — говорит он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мужчины отдыхают за чашечкой кофе

"Когда Сергей назначил другого Сергея президентом Брехаловки, мы не до конца понимали ответственность. Вы знаете, как тяжело следить, наставлять каждого, молодых поправить надо, если что-то не так, где-то и подсказать. А гостей встречаем с почтением, если кто не знает, рассказываем историю Абхазии, о наших традициях. Это все нелегко", — признается он.

Тут нет такого — деньги зарабатывать или зарплату получать, продолжает свой рассказ Лева. Мы просто любим это место, говорит он. Первое знакомство с Брехаловкой у Левы произошло в 1953 году, когда он переехал жить из Гудауты в Сухум.

"Помню этот осенний день, когда я впервые пришел на Брехаловку. Я был молодым деревенским парнем, переехал жить в столицу. Когда у меня были гастроли с ансамблем, я безумно скучал по набережной. По приезде прибегал к морю. "Старожилы" Брехаловки тех времен не всех сюда пускали. Если попал на Брехаловку, считалось, что ты "свой". У них было особое отношение к этому месту", — вспоминает детали "президент".

По мнению Джения, у Брехаловки есть свои неизменные традиции, устои, привычки.

"Никто не имеет право нарушать или не соблюдать традиции Брехаловки. Тут мы пьем только кофе, и никаких спиртных напитков. Играем в шашки, нарды, и никаких карт, тем более на деньги. Не ругаемся. Тот, кто любит свой город, плохое в этом месте не сделает", — уверен Лева Джения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент брехаловки

У "президента" Брехаловки есть пожелания. Ему хочется, чтобы вся территории набережной была обустроена, были бы площадки для занятий спортом и велодорожки, а также побольше мест для прогулок и отдыха.