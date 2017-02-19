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Радио Sputnik Абхазия

Радио Sputnik Абхазия: на разных частотах, но в одной стране

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Ok, Sputnik! (27)
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Гудиса Джонуа из Сухума: А зачем делать разные частоты для радио Sputnik  в разных районах республики?

Sputnik, Амра Амичба. Как рассказал руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба, необходимость в разных частотах объяснятся спецификой территории республики.  

"Горный рельеф местности не позволяет вещать на одной частоте по всей территории республики, поэтому приходится в каждом районе использовать отдельную частоту", — сказал Руслан Бганба.  

Радио студия Sputnik Абхазия
© Sputnik.
Радио Sputnik Абхазия вышло в эфир

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия 15 февраля запустило вещание в FM-диапазоне на абхазском и русском языках на всей территории республики. 

В столице, в Сухумском и Гулрыпшском районах Sputnik Абхазия можно слушать в FM-диапазоне на частоте 103,2. В Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах – 100,7 FM. В Гудаутском районе – 105,2 FM. В Гагрском районе на частоте 101,3 FM. 

Выпуски новостей и программ будут выходить четыре раза в день: в 8:00, 13:00, 18:00 и 21:00. Эфир будет длиться час: полчаса на абхазском языке и полчаса на русском. 

Ведущие программ журналисты Сусана Садзба и Бэлла Кварчия, новости читают  корреспонденты Бадрак Авидзба и Роберт Джопуа.  

Вещание включает в себя как ежедневные новостные блоки, так и тематические программы по широкому спектру тем – от обычаев, традиций и культуры Абхазии до актуальных общественно-политических вопросов. Программы радио Sputnik Абхазия также доступны пользователям в онлайн-формате и в виде подкастов на портале.

Радио Sputmik
© Sputnik.
Sputnik заговорил по-абхазски в прямом радиоэфире
  

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия  занимает первое место среди интернет-СМИ страны.* Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.   

*По данным LiveInternet на ноябрь 2016 года.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.


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Ok, Sputnik! (27)
Теги:
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