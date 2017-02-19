22:05 19 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Листья с каплями дождя

"Капризную" погоду обещают синоптики Абхазии на следующей неделе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (444)
55 0 0

По сообщению Госгидрометеослужбы с 20 по 26 февраля 2017 года погода будет непостоянной, сменяя облачность на дождь и снег в предгорьях.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. В понедельник территория Абхазии будет находиться под влиянием разрушающегося антициклона, ожидается переменная облачность без осадков. 

Во вторник ему на смену, через территорию Турции с юго-запада, поднимется циклон, ожидается облачная погода временами дождь. Уже в среду к нему примкнут холодные атмосферные фронты циклона, сформировавшегося над Скандинавским полуостровом. В результате чего погода ухудшится, ливневые дожди, местами возможно со снегом, а в предгорьях и горах снег. 

В четверг погода прояснится. Однако, с пятницы на выходные дни, из-за прохождения холодных атмосферных фронтов очередного циклона с северо-запада, ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь.

Ночью температура воздуха опустится от +2˚С до — 7˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется от +8˚С до +13˚С. 

Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.     

Температура морской воды +7˚С, волнение на море будет умеренным.   

Влажность воздуха высокая, 70-90%. 

Темы:
Погода в Абхазии (444)
Теги:
Абхазия


Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Семен Бобылев случайно наткнулся на одну из газет, где была напечатана история семьи Абаш. Он влюбился в Нуцу с первого взгляда, спустя несколько лет они поженились.
Африка в сердце, Абхазия в душе
Показ мод для мусульманок прошел в Лондоне
Показ мод для мусульманок прошел в Лондоне
Статистика ДТП в Абхазии
Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Соцсети

Sputnikabkhazia