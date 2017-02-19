"Капризную" погоду обещают синоптики Абхазии на следующей неделе

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. В понедельник территория Абхазии будет находиться под влиянием разрушающегося антициклона, ожидается переменная облачность без осадков.

Во вторник ему на смену, через территорию Турции с юго-запада, поднимется циклон, ожидается облачная погода временами дождь. Уже в среду к нему примкнут холодные атмосферные фронты циклона, сформировавшегося над Скандинавским полуостровом. В результате чего погода ухудшится, ливневые дожди, местами возможно со снегом, а в предгорьях и горах снег.

В четверг погода прояснится. Однако, с пятницы на выходные дни, из-за прохождения холодных атмосферных фронтов очередного циклона с северо-запада, ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь.

Ночью температура воздуха опустится от +2˚С до — 7˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется от +8˚С до +13˚С.

Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.

Температура морской воды +7˚С, волнение на море будет умеренным.

Влажность воздуха высокая, 70-90%.