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Пресс-конференция минтруда о новом трудовом кодексе

Агрба: инспекторы будут следить за исполнением трудовых отношений

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Начальник Управления по труду и занятости Министерства труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Джансух Агрба рассказал о полномочиях трудового инспектора.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Инспекторы будут следить за исполнением трудовых отношений, нет ли нарушений, не ущемляются ли права работников, сказал начальник Управления по труду и занятости Министерства труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Джансух Агрба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия в понедельник 20 февраля.

"Это будет отдельное структурное подразделение инспекции, уже есть руководство. Они должны будут на территории всей Абхазии следить за исполнением трудовых отношений, за тем, как исполняются трудовые договоры", — рассказал он.

Понятие о трудовом инспекторе было и в старом кодексе, но его права и обязанности не были прописаны, отметил Агрба.

"Теперь, отдельная статья — это шестой раздел – контроль за соблюдением трудового законодательства Абхазии. Существует три вида контроля, государственный, общественный и внутренний", — добавил он.

Руслан Аджба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Трудовым инспекторам даются определенные права, они будут иметь свой штамп, печать, сказал Агрба.

"Это очень большой объем работы, большая ответственность, но без этого нельзя, поскольку права человека, нормы международной организации труда обязательно предусматривают наличие такой структуры", — подчеркнул Джансух Агрба.

В случае нарушения своих прав работники той или иной организации могут обратиться в инспекцию для восстановления своих прав, сказал Агрба.

Закон "О введении в действие Трудового кодекса Республики Абхазия" был принят на сессии Народного Собрания страны в сентябре 2016 года. 

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