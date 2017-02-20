Ардзинба: экономический курс страны должен быть неизменным

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Амра Амичба. Вне зависимости от того, кто пришел к власти, экономический курс страны должен быть неизменным, об этом заявил журналистам министр экономики Адгур Ардзинба.

По его словам, как и во многих странах, в Абхазии наблюдаются признаки того, когда со сменой политической команды меняется и экономический курс государства.

"Это неправильно. Добиться результатов можно только в долгосрочной перспективе, придерживаясь последовательной политики в этой сфере, которой, как бы политическая ситуация не менялась, придерживался политический истеблишмент. И как раз эти программы нацелены на то, чтобы их один раз зафиксировать на 10 лет вперед. Тогда будет хороший результат в целом", — отметил министр экономики республики.

По мнению Ардзинба, впервые за новейшую историю в Абхазии начинают подходить к управлению государством с точки зрения системы, программного управления.

"Не так, как раньше было: появлялись частные инициативы часто взаимоисключающие. А сейчас мы переходим на новую фазу управления государством, программного типа, все страны так работают. Наша страна только-только к этому подошла", — подчеркнул министр экономики.

© Sputnik. Бадри Есиава Ардзинба: союз государства и предпринимателей формирует экономику

Адгур Ардзинба напомнил, что в течение года велась работа над созданием программы экономического развития Абхазии.

"Сейчас мы подходим к завершающей стадии. Внутри этой отрасли выбраны приоритетные направления, среди которых туризм, овощеводство, плодоводство и рыбная отрасль. По туризму подобное структурированное совещание было еще в прошлом году, — заметил Ардзинба. — Это отраслевой разрез общей программы развития экономики Абхазии. Далее мы говорим о наиболее перспективных точках роста, сегодня об овощеводстве, плодоводстве и рыбной отрасли".

На презентацию отраслевых стратегий были приглашены представители Минсельхоза, Института сельского хозяйства, предприниматели, представители аграрного бизнеса.

"Мы сегодня обсудим, выслушаем замечания, чтобы сделать окончательный материал, который ляжет в основу государственной политики развития данной отрасли. Завтра с участием президента пройдет совещание, где обсудим общие республиканские вопросы "25 шагов развития". Завтра мы все закрепим и уже в течение этого года начнем реализовывать эти мероприятия. Нет времени ждать, мы и так уже отстаем от всех стран, которые нас окружают", — сказал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Презентация отраслевых стратегий прошла в рамках поручения президента по подготовке Программы развития экономики Республики Абхазия до 2025 года.