Традиции и технологии: выход из цивилизационного тупика

Как во времена глобализации сохранить национальную идентичность, и какую роль в этом процессе может сыграть пресса, обсуждали эксперты из Абхазии, России и Турции.

Sputnik, Владимир Бегунов.

В обсуждении роли СМИ в современном мире участвовали ученые и практикующие журналисты из трех стран. Вел круглый стол редактор журнала "Вопросы философии" Борис Пружинин. В работе круглого стола принял участие руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба.

Ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия говорил о важности обучения будущих журналистов на родном языке.

"У выпускников, обучавшихся на абхазском, в сознании присутствует менталитет народа, — уверен Гварамия. — Их преимущество в знании своего народа, своей культуры и традиций".

Преподаватель журфака МГУ Ольга Тихонова подняла тему универсальной журналистики.

"Сейчас от нас требуют выпускать универсальных журналистов, которые бы могли работать и в печатных, и в электронных СМИ, уметь вести программы на радио и телевидении, — сказала Тихонова. — Это проблематично, потому что у каждого человека есть свои склонности к тому или иному способу выражения мыслей".

© Sputnik / Томас Тхайцук Галустян: у всех СМИ должны быть одинаковые правила игры

Завкафедры журналистики АГУ Гурам Амкуаб заявил, что в Абхазском госуниверситете делают ставку на печатную журналистику.

"Мы в первую очередь учим людей писать, и считаем это основным, — сказал Гурам Амкуаб, — Держать микрофон и стоять перед камерой – это техническое умение, которое быстро нарабатывается уже по месту работы. Главное – научить человека выражать свои мысли с помощью текста".

Одним из главных на круглом столе был вопрос социальной ответственности журналиста. Профессор МГУ Луиза Свитич в своем выступлении связала увеличение разводов в России за последние сорок лет с 12% до 83% с тем, что в девяностые годы в медиапространстве России семейные ценности оказались вне информационного поля.

По мнению турецкого журналиста Картала Неджати, сейчас на медиарынке образовалась пустота, потому что старые методы работы, актуальные для печатной прессы прошлого века, уже устарели, а новые, соответствующие цифровым медиа, еще не выработались. Поэтому правдивую информацию в соцсетях подчас очень трудно отличить от фейка.

"Ближний Восток, и Турция в том числе, оказались лабораторией глобализации, — сказал Картал Неджати, — Национальная пресса у нас в стране практически уничтожена, на виду лишь СМИ, принадлежащие международным холдингам".

Процессы глобализации делят общество на три группы, считает турецкий журналист. Первая, немногочисленная и наиболее образованная группа, видит мир единым, несмотря на разнообразие культур. Вторая группа страшится потери своей идентичности и замыкается в свой клан, религию, разбиваясь на субкультуры, группы. Третья, наименее образованная группа, воспринимает мир за пределами своей культуры, только в привязке к международным брендам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Интернет СМИ в Абхазии должны регистрироваться в Минюсте

По мнению Картала Неджати, процессы глобализации наиболее болезненно затрагивают вторую группу.

"Международные фонды финансируют отдельные субкультуры, тем самым увеличивая раскол общества, — считает Неджати, — Тогда, как национальная культура всегда выше субкультур".

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба привел опыт информагенства Sputnik как пример удачного совмещения традиций и инноваций.

"Sputnik- мировое агентство, которое отталкивается от того, что интересно аудитории в стране присутствия, — сказал Бганба. – Но мы и не забываем о том, что наши информационные продукты востребованы за пределами страны. Мы стараемся говорить в той стилистике, которая понятна современному миру. 80% нашего контента построено на местном материале. Это хороший пример того, как можно через новые форматы рассказать миру об Абхазии, ее культуре и истории".