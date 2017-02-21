"Память, без названия" на СКЛАДЕ

Sputnik, Бадри Есиава.

Письма без авторов

В первых числах февраля сотрудники культурной площадки СКЛАД объявили о проекте "Архив". Он был собран из писем жителей Абхазии с их мыслями, переживаниями и рассуждениями. Условие полной конфиденциальности освобождало авторов от опасений быть непонятыми, разрушало оковы стеснительности и дало возможность поделиться тем, чем раньше, возможно, они не решились бы.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Анжелика Бения Резиденция и абхазский архив: СКЛАД представил новый проект

Кто-то писал о вечере, проведенном у моря, кто-то вспоминал войну, другие же говорили о настоящем или будущем. Десятки письменных откровений лежали в старых библиотечных папках, на столах, полу и даже проецировались на одну из стен площадки.

"Несколько недель назад мы разместили обращение к пользователям соцсетей с просьбой прислать нам письма с их впечатлениями, мыслями и воспоминаниями на любую тему. Это стало неким художественным языком, который возникает в реакции на тему архива. Если вы обратили внимание, здесь собраны сканированные цифровые материалы, которые не обладают какой-то материальной или исторической ценностью. Собственно говоря, это то, с чем нам в будущем предстоит работать", — рассказала сооснователь культурной площадки СКЛАД Асида Бутба.

Для посетителей интерактивной инсталляции была создана атмосфера середины XX века. Черно-белые экраны телевизоров, огромных размеров радио, стопки фотокарточек и писем на полках многоярусных шкафов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Интерактивная инсталяция "Память, без названия"

Английский взгляд

Зрители интерактивной инсталляции Россмана Кисс-Арона "Память, без названия" связались с английским журналистом Томасом Де Ваала в Лондоне. Он рассказал, что в 1990-х годах был сотрудником BBC и интересовался историей античных греков. Сам того не ожидая, за несколько месяцев до Отечественной войны народа Абхазии, он приехал в Сухум, где находил информацию на интересующую его тему в местных архивах. Тогда его удивило, что в стране был введен комендантский час и обстановка была накаленной. Стараясь не обращать внимания на все это, он встречался с представителями греческой общины в Абхазии и проводил много часов в архивах.

"Через греческих знакомых я связался с их общиной в Абхазии. Один из них – Петр Анастасиади встретил меня в Сухумском аэропорту. Было непростое, тревожное время. Помню комендантский час, не понятное для меня, как для человека, который плохо разбирался в абхазской политике, время. Моя задача была общаться с греческой диаспорой, и в этом мне очень помог Николай Яниди, который мне давал интересные интервью в самом здании архива", — вспомнил Де Ваал.

Английский журналист был потрясен войной, которая охватила Абхазию в августе 1992 года, и услышал о сожжении архива, находясь в Москве, где он в тот момент работал. Этот акт вандализма, совершенный грузинскими войсками, журналист назвал большим преступлением против всей истории Абхазии.

Директор Государственного архива Роман Гвинджия вспомнил, как это было. 22 октября 1992 года архив поджигали дважды.

"Все было настолько продуманно, что одновременно с Госархивом был сожжен и абхазский научно-исследовательский институт. Этими людьми непосредственно руководила военная полиция оккупационного режима. Примерно в 16:00 они подожгли архив и поехали поджигать АбНИИ", — рассказал Гвинджия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Интерактивная инсталяция "Память, без названия"

Он добавил, что это, несомненно, был культурный геноцид, так как в этих архивах хранились документы не только об истории Абхазии, но и о всех странах черноморского побережья и самой западной Грузии.

У поджигателей в планах было и уничтожение Абхазского драматического театра, а заодно и Государственного музея, но этим зданиям повезло, так как на защиту театра встали грузинские актеры, аргументируя тем, что абхазов в Сухуме уже не нет, и они сами будут в нем играть. А Госмузею посчастливилось соседствовать со зданием, где жил грузинский военный комендант и пара генералов.

По мнению Гвинджия, документальная память народа была утеряна навсегда в тот роковой для абхазской культуры день.

Автор и любители

Автор интерактивной инсталляции "Память, без названия" Россман Кисс-Арон рассказал, что об уничтожении государственного архива Абхазии он узнал из статьи английского журналиста Томаса Де Ваала и поймал себя на мысли о том, что необходимо посвятить этому событию специальную акцию.

"Сегодняшнее событие символизирует запуск двух проектов, посвященных архиву. Первый – это художественная резиденция и второй — эта выставка. Инсталляция состоит из мыслей, воспоминаний и слов современного общества Абхазии. В другую ее часть входят исторические документы, фотокарточки и статьи. Таким образом, выставка обращается и к прошлому, и к будущему", — рассказал Россман Кисс-Арон.

Человеческую память автор инсталляции назвал динамичной субстанцией, которой присуще меняться, но даже попытка полностью ее уничтожить никогда не приведет к абсолютному результату.

© Sputnik / Томас Тхайцук Интерактивная инсталяция "Память, без названия"

Среди зрителей были и сами авторы этих писем. Одна из них – Ксения Ирисова-Багапш назвала инсталляцию своеобразным рефлексом на культурный геноцид, который произошел во время оккупации Сухума. По ее мнению, появление новой культурной площадки важное событие не только для молодого поколения, но и взрослого.

"Эта хорошая заявка, потому что два года назад еще не было такой площадки в столице Абхазии. Пока это, конечно, некая альтруистическая заявка отдельных людей, но это поможет найти единомышленников в подобном виде искусства", — уверена она.

Сооснователь культурной площадки СКЛАД Асида Бутба рассказала, что в организаторы инсталляции планируют вывезти ее на зарубежные площадки для вовлечения зрителей в тему проблемы архивов. Чтобы реализовать задуманное, добавила Бутба, ведутся переговоры с Берлинской и Стамбульской галереями.