Российские зенитчики в Абхазии "уничтожали" воздушные цели

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Российские зенитчики Южного военного округа в Абхазии обнаружили и поразили более 30 воздушных целей условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.

Поиск и определение целей осуществлялись с применением радиолокационных станций, в том числе новейшей малогабаритной РЛС «Гармонь», радиус действия которой составляет 45 километров.

"Боевые расчеты ПВО военной базы отработали вопросы разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей. Все средства воздушного нападения условного противника были поражены электронными пусками ракет", — отмечается в сообщении.

В учебных занятиях было задействовано более 200 военнослужащих и около 40 единиц военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "С-300", "Оса-АКМ" и "Стрела-10".