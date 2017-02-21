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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф

Российские зенитчики в Абхазии "уничтожали" воздушные цели

© Sputnik. Сергей Мальгавко
В Абхазии
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Военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Республике Абхазия провели тренировки по управлению огнем.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Российские зенитчики Южного военного округа в Абхазии обнаружили и поразили более 30 воздушных целей условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО. 

Поиск и определение целей осуществлялись с применением радиолокационных станций, в том числе новейшей малогабаритной РЛС «Гармонь», радиус действия которой составляет  45 километров. 

"Боевые расчеты ПВО военной базы отработали вопросы разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей. Все средства воздушного нападения условного противника были поражены  электронными пусками ракет", — отмечается в сообщении. 

В учебных занятиях было задействовано более 200 военнослужащих и около 40 единиц военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "С-300", "Оса-АКМ" и "Стрела-10". 



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