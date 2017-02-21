22:48 21 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Купюра.

Отличникам Нацбанк Абхазии будет выплачивать именную стипендию

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
8210

Национальный банк Республики Абхазия объявил о назначении стипендии за выдающиеся успехи в научных исследованиях в области экономики студентам экономического факультета АГУ.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Амра Амичба. Студентам-отличникам экономического факультета АГУ Национальный банк будет выплачивать именную стипендию. Об этом в студии радио Sputnik Абхазия рассказала специалист по внешним коммуникациям Нацбанка Лиана Агрба.

Стипендия будет выплачиваться студентам экономического факультета, обучающимся на втором и последующих курсах университета по очной форме обучения.  

"Главный критерий назначения стипендии  - получение студентом ста процентов оценок "отлично" по итогам промежуточной аттестации в течение всего периода обучения по соответствующей образовательной программе", — уточнила Агрба. 

Стипендия в размере 5 тысяч рублей будет выплачиваться ежемесячно. Количество стипендий не ограничено. 

Подробнее об этом слушайте здесь >>

Кстати, кроме выплаты стипендии, всем студентам экономического факультета ежегодно предоставляется возможность проходить производственную практику в Национальном банке Абхазии.  



Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
Виталий Чуркин: большой друг Абхазии и великий дипломат
Год за три часа: педагог рассказал о курсах для гидов
Год за три часа: педагог рассказал о курсах для гидов
Выборы в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

Соцсети

Sputnikabkhazia