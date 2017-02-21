Отличникам Нацбанк Абхазии будет выплачивать именную стипендию

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Амра Амичба. Студентам-отличникам экономического факультета АГУ Национальный банк будет выплачивать именную стипендию. Об этом в студии радио Sputnik Абхазия рассказала специалист по внешним коммуникациям Нацбанка Лиана Агрба.

Стипендия будет выплачиваться студентам экономического факультета, обучающимся на втором и последующих курсах университета по очной форме обучения.

"Главный критерий назначения стипендии - получение студентом ста процентов оценок "отлично" по итогам промежуточной аттестации в течение всего периода обучения по соответствующей образовательной программе", — уточнила Агрба.

Стипендия в размере 5 тысяч рублей будет выплачиваться ежемесячно. Количество стипендий не ограничено.

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Кстати, кроме выплаты стипендии, всем студентам экономического факультета ежегодно предоставляется возможность проходить производственную практику в Национальном банке Абхазии.