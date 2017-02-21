Хаджимба выразил соболезнования Путину в связи с кончиной Чуркина

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. В Республике Абхазия с глубоким прискорбием восприняли известие о кончине постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина, говорится в телеграмме президента Абхазии Рауля Хаджимба на имя Владимира Путина, сообщается 21 февраля на официальном сайте президента республики.

"Его скоропостижный уход из жизни – тяжелая утрата не только для российской, но и для всей мировой дипломатии. Виталий Иванович был выдающимся политиком, способным широко оценивать ситуацию и обладающим редким даром находить общий язык с людьми противоположных взглядов, принципов и убеждений. С его именем связано развитие многостороннего сотрудничества, укрепление стабильности и безопасности во всем мире", — говорится в телеграмме президента Абхазии.

Рауль Хаджимба отметил, что "трудно переоценить вклад Виталия Ивановича в построение миролюбивых отношений с ведущими державами на основе взаимного уважения интересов, равенства, открытости и невмешательства".

"Разделяем вместе с вами горечь утраты и передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного. Виталий Иванович неоднократно отстаивал и доносил до всего мирового сообщества справедливую точку зрения России по вопросам неотъемлемого права народа Абхазии на независимое развитие, развязывания кровопролитных конфликтов в Сирии и на Донбассе, голос, подвергшейся агрессии со стороны Грузии, Южной Осетии, а также по другим актуальным проблемам современности", — говорится также в сообщении.

Виталий Чуркин был постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН с 8 апреля 2006 года.