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Фотовыставка Белые сказки Абхазии

Зимнюю Абхазию показали в Орле

© Фото: Вячеслава Коваленко
В Абхазии
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Фотовыставка Ирины Крахмалевой "Белые сказки об Абхазии" открылась в Орловской областной научной библиотеке имени Бунина.

СУХУМ, 22 фев — Sputnik, Владимир Бегунов. Снимки зимней Абхазии были сделаны прошлой зимой в Очамчыре, рассказала автор выставки Ирина Крахмалева.

По ее словам, она приехала в Кындыг Очамчырского района к друзьям на новогодние праздники в начале 2016 года и попала в снегопад. 

"Я впервые увидела зимнее море, — рассказала автор выставки. — До этого я бывала в Абхазии летом, в этот раз увидела ее совсем другой. К примеру, меня поразила возможность слепить снеговика на пляже".

Подробнее о выставке слушайте здесь

Как рассказала Ирина Крахмалева, библиотека имени Бунина часто проводит выставки фотографов-любителей.

Фотовыставка Белые сказки Абхазии
© Фото: Вячеслава Коваленко
Фотовыставка "Белые сказки Абхазии"

"Я год назад уже делала там экспозицию о своем путешествии в Нидерланды, а теперь решила познакомить наших людей с зимней Абхазией, — говорит Крахмалева. — Жители Орла, если и бывали там, то только летом и в курортных городах: в Гагре, Пицунде. Такую Абхазию здесь не знают".

Ирина – главный редактор городского интернет-портала Орла, ее выставка "Белые сказки об Абхазии" продлится в Орловской областной библиотеке до 30 марта.

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Теги:
Абхазия


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