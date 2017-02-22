Зимнюю Абхазию показали в Орле

СУХУМ, 22 фев — Sputnik, Владимир Бегунов. Снимки зимней Абхазии были сделаны прошлой зимой в Очамчыре, рассказала автор выставки Ирина Крахмалева.

По ее словам, она приехала в Кындыг Очамчырского района к друзьям на новогодние праздники в начале 2016 года и попала в снегопад.

"Я впервые увидела зимнее море, — рассказала автор выставки. — До этого я бывала в Абхазии летом, в этот раз увидела ее совсем другой. К примеру, меня поразила возможность слепить снеговика на пляже".

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Как рассказала Ирина Крахмалева, библиотека имени Бунина часто проводит выставки фотографов-любителей.

© Фото: Вячеслава Коваленко Фотовыставка "Белые сказки Абхазии"

"Я год назад уже делала там экспозицию о своем путешествии в Нидерланды, а теперь решила познакомить наших людей с зимней Абхазией, — говорит Крахмалева. — Жители Орла, если и бывали там, то только летом и в курортных городах: в Гагре, Пицунде. Такую Абхазию здесь не знают".

Ирина – главный редактор городского интернет-портала Орла, ее выставка "Белые сказки об Абхазии" продлится в Орловской областной библиотеке до 30 марта.