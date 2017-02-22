Марколия: в Абхазии нет радиоактивных материалов

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Амра Амичба. На территории Абхазии нет радиоактивных материалов или их остатков. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik генеральный директор Сухумского физико-технического института Анатолий Марколия.

По словам руководителя СФТИ, об отсутствии радиоактивных материалов в пределах Абхазии свидетельствуют доклады международных организаций.

"Шесть-семь лет назад инспекторы МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии – ред.) проводили проверку. Тогда не было, тем более и после не могло появиться. На чем основывается такая информация, я не знаю. В современной Абхазии таким материалам неоткуда появиться", — подчеркнул гендиректор.

Анатолий Марколия назвал провокацией распространение такого рода заявления со стороны Грузии.