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Анатолий Марколия.

Марколия: в Абхазии нет радиоактивных материалов

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во вторник заявил, что правоохранительные органы страны пресекли 25 попыток торговли остатками радиоактивных материалов из Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Амра Амичба. На территории Абхазии нет радиоактивных материалов или их остатков. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik генеральный директор Сухумского физико-технического института Анатолий Марколия.

По словам руководителя СФТИ, об отсутствии радиоактивных материалов в пределах Абхазии свидетельствуют доклады международных организаций.

"Шесть-семь лет назад инспекторы МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии – ред.) проводили проверку. Тогда не было, тем более и после не могло появиться. На чем основывается такая информация, я не знаю. В современной Абхазии таким материалам неоткуда появиться", — подчеркнул гендиректор. 

Анатолий Марколия назвал провокацией распространение такого рода заявления со стороны Грузии.



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