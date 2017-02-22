Новые памятники монументального искусства появятся в Абхазии

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Государственная комиссия по монументальному искусству при Кабинете Министров Абхазии рассмотрела 14 проектов в среду 22 февраля.

Комиссия подвела итоги открытого конкурса на лучший проект памятника поэту Иуе Когония и общественному деятелю Георгию Дзидзария.

"Сегодня был представлен проект памятника Дзидзария, эскиз в гипсе известного скульптора Геннадия Лакоба. На конкурс была представлена одна работа. Она принята с учетом некоторых замечаний и необходимых изменений. По памятнику Когония на конкурс было представлено две работы — Иванба и Адлейба. Обе работы в ходе голосования не набрали то большинство, которое определило бы судьбу проекта, и поэтому повторно объявлен конкурс. Могут быть представлены и эти две работы, и другие, если кто-то пожелает участвовать в конкурсе", — сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

© Sputnik. Роберт Джопуа Проект памятника Дзидзария

Решением Госкомиссии по монументальному искусству к очередной годовщине начала Отечественной войны народа Абхазии в Парке Славы в Сухуме будут установлены бюсты военачальникам Абхазии Султану Сосналиеву и Сергею Дбар.

"Правительство возьмет на себя все расходы. Давайте завершим установку бюстов к 14 августа", — предложил премьер-министр Беслан Барциц.

Госкомиссия также одобрила идею установления памятника погибшим 14 августа 1992 года в первый день Отечественной войны народа Абхазии на Красном мосту в Сухуме. Эльвира Арсалия подчеркнула, что в текущем году будет объявлен конкурс на создание проекта памятника, а в 2018 году будет решаться вопрос его установки. В селе Лыхны Гудаутского района республики будет установлен памятник на могиле Героя Абхазии Мушни Хварцкия.



