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Архивное фото работа макаронной фабрики

Абхазские макароны вскоре появятся на рынке

© Sputnik. Александр Кондратюк
В Абхазии
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Пресс-конференция министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба прошла в среду 22 февраля.

СУХУМ, 22 фев — Sputnik, Владимир Бегунов. В Абхазии откроются собственные производства макарон, полуфабрикатов, молочной и кондитерской продукции, заявил министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

По его словам, в прошлом году в Абхазии зарегистрировано больше тысячи юридических лиц. Больше всего фирм и предприятий в Сухуме, на втором месте – Гагрский район.

"Вскоре будет запущен тепличный комплекс на шесть гектаров в селе Кындыг Очамчырского района, — рассказал Ардзинба. – К лету заработает молочный завод, это полностью государственное предприятие. В Гагре завершается строительство производства макаронных изделий и полуфабрикатов".

Кроме того, как рассказал министр, в Сухуме на базе действующего предприятия строится кондитерское производство.

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Теги:
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