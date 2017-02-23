СУХУМ, 23 фев — Sputnik, Рада Ажиба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с участниками Международного Кубка по шахматам "Moscow Open 2017".

"Развитие шахмат в Абхазии имеет интересную историю. В 2014 году был проведен первый турнир, и теперь они проводятся ежегодно. Ваша поездка в Москву на шахматный турнир доказывает, что этот вид спорта развивается в республике. Радует то, что Российская школа шахмат проявляет внимание и делает многое для развития этого вида спорта. Я рад, что шахматы становятся именно той игрой, которая развивает интеллектуальные способности наших детей", — сказал Рауль Хаджимба.

В шахматном фестивале, который прошел в столице России, участвовали гроссмейстеры мирового уровня. Отдельно проводились детские турниры. Всего за призы боролись свыше 700 детей из России и многих других стран мира. Среди них 20 детей из Абхазии.

"Это единственные соревнования, где мы выступаем под флагом Абхазии. Наши спортсмены прошли половину пути и показывают неплохие результаты", — отметил председатель Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

Председатель Госкомитета по спорту и физической культуре Абхазии Баграт Хутаба отметил, что, невзирая на сложности, с помощью государства можно достичь еще большего.

© Sputnik. Ажиба Рада Рауль Хаджимба встретился с участниками турнира "Moscow Open 2017"

"Хочу поблагодарить родителей и тренеров за их труд. Мы все понимаем, что без тактического мышления и участия в соревнованиях шахматист не сможет стать профессионалом. С нашей стороны всегда будет поддержка. У нас есть все возможности, чтобы наш флаг в любом виде спорта был в первых рядах", – отметил Хутаба.

В конце встречи Рауль Хаджимба вручил спортсменам памятные подарки, а председателю Федерации шахмат Абхазии – именные часы.

Международный фестиваль по шахматам "Moscow Open-2017" проводился с 26 января по 5 февраля 2017года. Поездка абхазских спортсменов состоялась при поддержке Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорту и комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум.