Гостиницы вместо производств предложил строить глава Очамчырского района

СУХУМ, 23 фев — Sputnik, Владимир Бегунов. Глава Очамчырского района Хрипс Джопуа на совещании предложил направить выделенные по Инвестпрограмме району 30 миллионов рублей на строительство двух гостиниц вместо промышленных предприятий, сообщил корреспондент Sputnik с места события.

"На эти деньги невозможно построить полноценное предприятие, — сказал Джопуа, — вместо того, чтобы распылять их понемногу на разные объекты, лучше вложиться в один-два и довести их до конца".

Как рассказал глава района, есть два проекта гостиниц, которые могли бы быть построены на выделенные деньги. Эти проекты будут способствовать развитию туризма в районе.

Вице-премьер Беслан Эшба сказал, что нужно проработать этот вопрос, но запуск нескольких мелких предприятий в районе необходим, чтобы обеспечивать местной продукцией хотя бы нужды местных жителей.

По словам вице-премьера, сумма в 30 миллионов рублей для района не предел, она может быть увеличена до 35-40 миллионов из резервов правительства.

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