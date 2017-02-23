Военный комиссар Абхазии: армия не место для поблажек

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Армия – это место, где необходимо следовать определенным правилам, и в ней нет поблажек, сказал военный комиссар Абхазии Нугзар Тужба в студии радио Sputnik Абхазия.

"В армии есть свои определенные правила, где нельзя делать все, что захочется, и где нет места для поблажек", — подчеркнул Тужба.

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Он добавил, что не так много прошло времени со дня окончания войны в Абхазии, в которой практически каждый житель потерял родственников и близких. Сейчас в стране мир, и каждый молодой человек должен понимать, что, отслужив в армии, он отдает дань своей родине, считает военком.

Военный комиссар подчеркнул, что в стране есть люди, которые стараются избежать службы, но есть и те, кто по личному желанию пополняет ряды абхазской армии, и таких большинство.

Службу в абхазской армии Тужба назвал наиболее привлекательной, так как в ней нет дедовщины, как во многих других странах. Самое главное, добавил он, что призывники проходят службу в своей стране, а не вдали от родины, как это было в советские годы, и у них нередко выпадает возможность посетить свой дом, родных в ходе несения службы.



