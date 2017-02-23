Хаджимба поручил ускорить выдачу вида на жительство галцам

СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Президент поручил Министерству внутренних дел ускорить подготовку к процессу выдачи вида на жительство жителям Галского района. Об этом он заявил на коллегии МВД, сообщается на официальном сайте главы государства.

Глава государства отметил, что для повышения эффективности взаимодействия Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и судебных органов необходимо качественное выполнение своей работы каждым ведомством.

"Никому не позволительно, совершив преступление, ходить по улицам, и каждый совершивший противоправное деяние должен нести ответственность, только такой подход может повысить авторитет правоохранительных структур", — отметил Рауль Хаджимба.

В ходе заседания был затронут и вопрос предстоящих выборов в Народное Собрание. Президент отметил, что период предвыборной кампании и выборов в Народное Собрание Республики Абхазия требует особого внимания со стороны сотрудников правоохранительных органов, необходимо не допускать нарушений общественного порядка и содействовать тому, чтобы это политическое событие прошло спокойно.



