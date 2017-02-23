Наступающее море и новый водопровод Очамчыры

Реставрация военного мемориала, бесперебойное водоснабжение города, берегоукрепление и новые предприятия – все это, а также финансирование этих работ обсуждалось на совещании с участием премьер-министра Абхазии Беслана Барциц, вице-премьера Беслана Эшба, министра сельского хозяйства Даура Тарба, главы Очамчырского района Хрипса Джопуа.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Мемориал и водоснабжение © Sputnik. Томас Тхайцук Хаджимба: на развитие Очамчырского района выделят 400 млн рублей

Главное событие для жителей Очамчыры и близлежащих сел — это вторая ветка водопровода, которую сейчас ведут в город.

По словам директора фирмы-подрядчика Саида Сангулия, запущен водопровод будет через два месяца.

"Это даст городу бесперебойную подачу воды, — рассказал глава Очамчырского района Хрипс Джопуа. – После войны много поселков оказалось без своего водопровода, и они начали подключаться к единственной трубе, идущей в Очамчыру, что создавало для всех проблемы с водоснабжением. Сейчас водопровод провели и в эти села. Колодцы в сорока метрах от домов. Во дворы людям воду придется заводить самим, денег на это не предусмотрено, будут скидываться. Водопровод здесь очень нужен. К примеру, поселок Чайсовхоз находится на горе, скважину не выроешь, а там живет 150 семей".

© Sputnik. Владимир Бегунов Прокладка второй линии водопровода в Очамчыру

На совещании обсуждался ремонт военного мемориала.

"Денег на ремонт этого памятника ни в каких документах не предусмотрено, — сказал премьер Абхазии Беслан Барциц. – Десять миллионов рублей на него уже потрачено, и надо столько же, чтобы довести дело до конца. Это наша память, и работы эти мы должны закончить. Будем изыскивать средства".

Еще одна проблема Очамчыры – наступающее море, которое размывает берег и подбирается к единственной дороге в очамчырский порт. Комиссия, объезжающая район, увидела совсем недавний обвал, который обрушил в воду большое дерево.

"Порт — стратегический объект, работы по берегоукреплению дорогие, здесь речь идет о десятках миллионов рублей, — говорит Барциц. – Постараемся внести их Инвестпрограмму".

Мука и гостиницы

Участникам совещания во время объезда района презентовали цех по производству кукурузной муки.

"Всего на строительство было потрачено 11 миллионов рублей, — рассказывает директор цеха Борис Кортава. – Здесь будет 10-12 рабочих мест, но вместе с водителями, экспедиторами – до 20 человек".

Строительство цеха, по словам директора, началось три года назад, потом было заморожено и в прошлом году вновь возобновилось. Сейчас идет монтаж оборудования. Производить цех сможет поначалу одну-две тонны муки в сутки с перспективой до десяти тонн. Расчет пока только на внутренний рынок.

© Sputnik. Владимир Бегунов Глава Очамчыры показал здание будущего офиса "Черноморэнерго"

Комиссия осмотрела здание, которое администрация Очамчырского района передает компании "Черноморэнерго" под офис. Когда-то в нем были Дом быта и баня, сейчас оно стоит без окон, без дверей.

"Проблема в том, что у "Черноморэнерго" нет в Очамчыре своего офиса, — рассказал премьер-министр. – Техника базируется во дворах у сотрудников. То, что администрация безвозмездно выделила здание с прилегающей территорией под это – хорошая инициатива, выгодная всем".

Глава Очамчырского района Хрипс Джопуа на совещании предложил направить выделенные району по Инвестпрограмме 30 миллионов рублей на строительство двух гостиниц вместо промышленных предприятий.

"На эти деньги невозможно построить полноценное предприятие, — сказал глава, — вместо того, чтобы распылять их понемногу на разные объекты, лучше вложиться в один-два и довести их до конца".

По словам Джопуа, есть два проекта гостиниц, которые могли бы быть построены на выделенные деньги. Эти проекты будут способствовать развитию туризма в районе.

Вице-премьер Беслан Эшба сказал, что нужно проработать этот вопрос, но запуск нескольких мелких предприятий в районе необходим, чтобы обеспечивать местной продукцией хотя бы нужды местных жителей.



