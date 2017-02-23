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Гуния: население Абхазии одна армия

© Sputnik. Саид Царнаев
В Абхазии
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По мнению кавалера ордена Леона Ильи Гуния, самая престижная профессия – это служба в армии.

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Все население Абхазии – это одна армия, которая встала на защиту Родины во время войны, сказал в интервью на радио Sputnik Абхазия председатель Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа", кавалер ордена Леона Илья Гуния.

"Как показала война, армия у нас – это все население республики, потому что на защиту Родины встают от мала до велика. Мне кажется, что именно по этому принципу надо выстраивать абхазскую армию", — считает Гуния.

Полную версию радиоинтервью с Ильей Гуния слушайте здесь>>

Ветеран добавил, что содержать армию только на призывниках не совсем верно. Он предложил задействовать все население, что практикуется во многих странах мира. В пример Гуния привел швейцарскую военную систему, которая предусматривает обязательную службу в армии каждого мужчины и по собственному желанию – женщины.

Илья Гуния предположил, что во время Отечественной войны народа Абхазии населению было бы легче справиться с врагом, если бы за плечами была качественная военная подготовка.


Теги:
Абхазия


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