Глава ИнгурГЭС: ремонт деривационного тоннеля начнется через год

ГАЛСКИЙ РАЙОН, 24 фев — Sputnik, Роберт Джопуа. Ремонт деривационного тоннеля, который связывает Джварское водохранилище с генерацией, расположенной на территории Абхазии, планируют начать в феврале 2018 года, об этом заявил абхазским журналистам председатель правления ООО "ИнгурГЭС" Леван Мебония.

"В октябре этого года проведем тендер, подберем проектную компанию и в следующем году, начиная с февраля и до начала июня, проведем ремонт. Таков план, если будет финансирование", — сказал Мебония.

По словам руководителя ИнгурГЭС, оценку ремонтно-восстановительных работ проводят специализированные компании более чем из 10 стран.

© Sputnik. Роберт Джопуа Тимур Кация: работа ИнгурГЭС временно остановлена

"Цель — проверка состояния тоннеля и уточнение объема работ. В инспекции участвуют Франция, Россия, Китай, Германия, Бельгия, Турция. В общей сложности 15 компаний, представляющие 12 стран", — отметил он.

Протяженность тоннеля, подчеркнул Мебония, более 15 километров, а ширина — почти 10 метров. Ремонт будет проводиться в самых критических местах.

"После инспекции составим дефектный план, изучим, выявим более критические сегменты и будем их ремонтировать. На всю длину не удастся, времени просто не хватит. Кредит предоставит Европейский банк развития. ГЭС будет брать кредит под гарантии правительства Грузии, около 10 миллионов евро", — отметил председатель правления ИнгурГЭС.

Мониторинг тоннеля начался 19 февраля. На время его осмотра работа ИнгурГЭС была приостановлена. К 3 марта деривационный тоннель планируют вновь открыть для работы.