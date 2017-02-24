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Угадай министра по фото

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Проверь, знаешь ли ты министров в лицо.



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