Лакоба: Февральская революция 1917 года дала Абхазии государственность

Историк, профессор АГУ, автор книги "Абхазия после двух империй. XIX-XXI вв." Станислав Лакоба рассказал корреспонденту Sputnik Бадри Есиава о том, как прошла Февральская революция в Абхазии, что страна выиграла от этого и чего лишилась.

— Станислав Зосимович, с чего и как началась революция в Абхазии? Принимали ли жители Абхазии в ней участие, если да, то какую роль они в этом сыграли?

© Фото: из книги Адиле Аббас-оглы “Моя Абхазия... Моя судьба” Нестор Лакоба: вся жизнь - борьба

— Февральская революция не могла не отразиться на судьбе Абхазии, так как она, как и все Закавказье, находилась в составе Российской империи. Естественно, буржуазно-демократическая революция в феврале 1917 года вызвала большой общественный резонанс. В России было образовано Временное правительство, а в Абхазии был создан Комитет общественной безопасности во главе с Александром Шервашидзе, который с 1911 года являлся городским головой Сухума. В то же время была создана милиция во главе с Таташем Маршания. В общем, именно они взяли на себя всю полноту власти и позднее способствовали вхождению Абхазии в Союз объединенных горцев Кавказа. В Горском правительстве этого образования Абхазию в конце 1917 и в начале 1918 года представлял Симон Ашхацава.

Абхазия входила и в Юго-Восточный союз, в котором состоял весь нынешний Северный Кавказ и Юг России. С Грузией же как таковой никаких связей на тот момент не было.

Одним из главных следствий Февральской революции было проведение съезда 8 ноября 1917 года, который сформировал парламент – Абхазский Народный Совет (АНС), ориентированный на север. В этом активное участие приняли Симон Басария — первый председатель АНС, Михаил Тарнава, Михаил Цагурия и другие. Очень большую роль в этом сыграли чеченец Асланбек Шерипов, князья Александр Шервашидзе, Таташ Маршания. Но самое главное — это то, что тогда были приняты Декларация и Конституция абхазского народа.

— Результатом революции стало изменение геополитической обстановки в Закавказье и в Абхазии в частности. Насколько мне известно, даже Германия и Турция попытались воспользоваться моментом и извлечь для себя выгоду. Можете рассказать, в чем именно?

— Вы знаете, что после Февральской революции была создана Закавказская Федерация (ЗДФР), которая включала в себя Грузию, Армению, Азербайджан. Дело в том, что здесь схлестнулись интересы союзников, а именно Турции и Германии. Они не могли поделить Закавказье и были заинтересованы в том, чтобы все разбежались по национальным "квартирам", провозгласив "независимость".

В мае 1918 года турецкие войска продвинулись к Тифлису, и был поставлен вопрос о том, что Грузия должна быть объявлена независимой в течение суток, иначе они введут войска. Германия, конечно, противилась вводу турецких войск, так как у нее были свои виды на Грузию, но камнем преткновения была Абхазия. Турция видела Абхазию в составе Горской Республики, однако Германия не разделяла эти планы.

© Sputnik. Томас Тхайцук Хинтба: Грузия хотела изменить геополитический status quo в Закавказье

Сегодня в Грузии говорят, что они боролись за независимость, стали первой свободной республикой в Закавказье, однако известно, что их лидер – Ной Жордания, как российский социал-демократ правого крыла (меньшевик Костров), видел Грузию автономией в составе преобразованной Российской демократической республики.

Выступая на Национальном совете Грузии 24 мая 1918 года, Жордания заявил, что вынужден провозгласить независимость, ибо в противном случае Турция оккупирует Грузию. На независимости настаивала и Германия. 26 мая 1918 года Грузия объявила независимость, а вслед за ней – Азербайджан и Армения.

Позиция Абхазии разнилась с позицией этих стран. На Батумской международной мирной конференции 11 мая 1918 года абхазская делегация заявила о том, что видит свое будущее с Северо-Кавказским государством, с Горской республикой. Нужно отметить, что это государство было образовано и признано раньше Грузии. Ровно так же, как АНС был создан раньше Национального совета Грузии.

В итоге, на Батумской конференции Турция де-факто и де-юре признала Горскую республику, частью которой была Абхазия, а Германия только де-факто. Позднее стало понятно, что это произошло именно из-за Абхазии. Можно уверенно заявить о том, что именно 11 мая 1918 года Абхазия восстановила свою государственность после ее утраты в июне 1864 года. Это был очень важный факт.

К Парижской мирной конференции в 1919 году была отпечатана в Швейцарии цветная этнополитическая карта Горской республики, на которой граница Абхазии с Грузией проходит по реке Ингур. Ранее, в 1918 году, Германия с этим не соглашалась, так как хотела видеть Грузию вместе с Абхазией. Тем более что ее отряды уже стояли в Очамчыре, Сухуме и некоторых других районах страны.

Конечно, главной целью Турции и Германии, помимо геополитического влияния в регионе и раздела Закавказья, был контроль над портами Поти, Батуми, железной дорогой, их особенно интересовал доступ к чиатурскому марганцу и бакинской нефти.

— В вашей книге "Абхазия после двух империй. XIX-XXI вв." одна из глав посвящена периоду с 1917 по 1925 год. Почему именно эти 8 лет были выделены вами? Что происходило в этот отрезок времени?

— За эти восемь лет произошло много событий. Например, с 1918 по 1921 год Абхазия была оккупирована Грузией. Было три АНС, первые два из которых были разогнаны грузинскими военными за ориентацию на Горскую республику, а депутатов отправили в Метехский замок в Тифлисе. А третий был создан в условиях жесткой оккупации и просуществовал с марта 1919 по март 1921 г.

© Sputnik. Дмитрий Донской Сергей Маркедонов: никакого будущего с Грузией жители Абхазии не видят

Грузинское правительство, опасаясь, что генерал Антон Деникин, в окружении которого было много абхазских офицеров, добьется нейтралитета Сухумского округа, в срочном порядке организовало "демократические выборы". Это было сделано потому, что ситуация в мире изменилась. Германия и Турция потерпели поражение в Первой мировой войне, и здесь появилась Англия, которая стала предъявлять требования Грузии. Они стали высказывать претензии и потребовали выпустить арестованных абхазских депутатов из Метехского замка. Англичане также поддерживали Деникина, с которым у грузин были большие проблемы. Война шла в Сочи, потом в Гагре, и союзники требовали, чтобы грузинские военные и администрация покинули Абхазию.

Идею сделать Абхазию нейтральной территорией поддержали англичане. Лидеру Грузии Ною Жордания поставили очень жесткие условия, и он был вынужден предложить Абхазии "широкую автономию", и поручил провести бутафорские выборы. Так, например, в положении о выборах было сказано, что депутатом абхазского парламента может стать любой гражданин Грузии, не проживающий в Абхазии. В дальнейшем вопрос об автономии так и не был решен и остался лишь на бумаге.

Грузия в этот период проводила в Абхазии крайне шовинистическую политику, преследовала абхазов, русских, армян, греков, эстонцев, навязывала русскоязычному населению грузинский язык. Все это облегчило установление здесь новой власти в марте 1921 года, которая воспринималась населением как избавление от оккупационного режима Грузинской республики. Советская власть в Абхазии была установлена относительно мирным путем, здесь не было массового кровопролития, как в России в 1917 году. Во многом это было связано с тем, что перемены в Абхазии совпали с проведением новой экономической политики (НЭП) в России.

В 1924 году была принята Конституция СССР, годом позже принимается Конституция Абхазии. В ней, в частности, говорится о праве свободного выхода Абхазии как из ЗСФСР, так из СССР. Фактически, под вопросом было совместное существование с Грузией, так как в этой Конституции наша республика представлена в качестве суверенного государства.

Еще очень важно, что в этот период в Сухуме находился один из ее авторов Лев Троцкий. Конституция, принятая при Несторе Лакоба третьим съездом Советов в апреле 1925 года, просуществовала почти два года, хотя ее до сих пор пытается оспорить грузинская сторона за ее якобы короткую жизнь, забывая, что конституция Грузии 1921 года, принятая Жордания, просуществовала всего четыре дня. Она даже не успела вступить в силу, а грузины ее до сих пор помнят и умудрились к ней вернуться после изгнания Гамсахурдия военным советом. После этого наш Парламент 23 июля 1992 года вернулся к конституции 1925 года. В результате, если можно так сказать, конституция Троцкого "побила" конституцию Жордания в годы Отечественной войны народа Абхазии.

— Завершая беседу, хотелось бы вкратце подвести некие итоги Февральской революции. Не могли бы вы назвать несколько позиций, в чем Абхазия выиграла в результате этой революции и в чем проиграла?

— Если говорить о результатах Февральской революции в целом, Абхазия и народ Абхазии получили власть после долгого периода существования без государства. Абхазия восстановила свою государственность, стала называться Абхазией, а не Сухумским округом. Был создан АНС — Парламент Абхазии, была принята Декларация, Конституция. Большой минус был в том, что распалось огромное государство, а за этим последовали социальные и экономические потрясения. В результате ослабления центральной власти в Санкт-Петербурге, Абхазия была временно оккупирована Грузией, а затем, до образования СССР, Абхазия была провозглашена 31 марта 1921 года независимой ССР и просуществовала в этом статусе около года.