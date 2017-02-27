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Журналистка с микрофонами

Абхазские журналисты посоревнуются в конкурсах

© Fotolia/ Wellphoto
В Абхазии
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Союз журналистов Абхазии и Госкомитет по репатриации провели презентацию проектов творческих конкурсов среди журналистов республики.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik, Амра Амичба. "Ахьышьтрахь" ("К истокам" — ред.) — так называется совместный творческий конкурс Госкомитета по репатриации и Союза журналистов Абхазии на лучшие журналистские материалы по теме репатриации и адаптации вернувшихся на историческую родину соотечественников. 

Как подчеркнул на презентации председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия, в средствах массовой информации республики в недостаточной мере освещается жизнь вернувшихся в Абхазию соотечественников. 

По информации Харазия, 10 тысяч абхазских паспортов выдано соотечественникам, из них 3700 человек вернулись на историческую родину и живут с семьями в Абхазии. 

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг отметил, что конкурсные работы должны разносторонне освещать жизнь репатриантов.

"Если ребенок из семьи репатриантов пойдет в школу, это должно стать темой для журналистского материала, если репатриант организовал свое дело и начал работать, это тоже тема для журналиста. Порадуемся вместе с ними их адаптации на исторической родине. Просьба ко всем журналистам, не писать время от времени на тему репатриации, а подойти к этому более глубоко. Уверен, благодаря конкурсу, мы узнаем о многих наших соотечественниках, об интересных личностях и судьбах", — выразил уверенность Руслан Хашиг. 

На конкурс принимаются журналистские материалы, опубликованные на абхазском и русском языках в республиканских, городских, районных и независимых печатных изданиях, а также прошедшие в эфире на радио и телевидении. Жанровых ограничений нет. Это могут быть очерки, зарисовки, интервью, публицистические статьи, корреспонденции, репортажи, документальные фильмы и так далее. 

Как отметили организаторы, каждое конкурсное издание, редакции радио и телевидения представляют на конкурс не более трех отобранных ими работ журналиста. 

Квалифицированное жюри, по словам Руслана Хашиг, будет оценивать глубину раскрытия проблемы и аргументированность изложения, выразительность и доходчивость публикации. 

Учреждаются три премии: за первую предполагается денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, за две вторые премии – по 15 тысяч рублей, за две третьи – по 10 тысяч рублей. 

Все конкурсные работы следует представить до 1 декабря 2017 года. 

Второй творческий конкурс, объявленный Союзом журналистов Абхазии, не ограничен рамками одной темы – оцениваться будет качество журналистской работы. 

"Указав в качестве названия конкурса строку из стихотворения Народного поэта и писателя Абхазии Баграта Шинкуба "Ажәа — амалқәа зегьы ирмалуп" (Слово — лучшее из богатств — ред.), мы предлагаем журналистам Абхазии посоревноваться, чтобы они повысили свое мастерство. В Библии первым было слово, и в работе журналиста слово несет важную миссию,  - сказал председатель Союза журналистов Руслан Хашиг. — Темами конкурсных работ могут стать актуальные проблемы современности: от политики, экономики до культурной и духовной жизни общества".  

Опять же жанровое разнообразие приветствуется, на конкурс принимаются не более трех работ одного автора. 

Также победителям будут присуждены премии: первая премия – 20 тысяч рублей, две вторые премии  - по 15 тысяч рублей, две третьи – по 10 тысяч рублей. 

Конкурсные работы принимаются до 1 декабря 2017 года.

Теги:
Абхазия


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