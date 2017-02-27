Туризм 21 века: что необходимо внедрить в Абхазии

Создание туристического бренда Абхазии и новые методы привлечения туристов обсудили на круглом столе президент "Абхазского Союза туризма" Анна Калягина, директор фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба, представитель гильдии отельеров Игорь Жигун, руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба, представители Минэкономики, Торгово-промышленной палаты, Федерации социально-культурных мероприятий Абхазии.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Единый бренд и путаница в топонимике

Представители Министерства курортов и туризма Абхазии на круглый стол прийти не смогли, поэтому обсуждение шло на уровне предложения инициатив, а не вопросов и ответов.

Создание туристического бренда Абхазии стало одной из главных тем обсуждения.

"Такие бренды существуют во многих странах мира, — сказал директор фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба. – Сейчас Абхазии уже не хватает просто государственной атрибутики, нужен единый туристический логотип, на основе которого будет подготовлен бендбук с соответствующими шрифтами, музыкальными треками, фирменными стилями городов, которые должны со временем у туристов вызывать ассоциации с Абхазией".

Как рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина, создание единого бренда республики – тонкий маркетинговый ход, который должен обсуждаться со всеми участниками рынка. Туристы часто получают противоречивую информацию из разных ресурсов.

По словам участников круглого стола, работа над таким брендом ведется в Министерстве курортов и туризма Абхазии. Пока же все информационные ресурсы Абхазии продвигают страну под своими брендами.

Тенгиз Тарба сказал, что сейчас возникают проблемы с разночтением в топонимике. Отсутствие информации о некоторых достопримечательностях приводит к тому, что туроператоры придумывают свои топонимы, которые закрепляются в сознании туристов. Трехстраничный официальный документ 1997 года на эту тему очень общ и не может регулировать такую обширную сферу. К примеру, до сих пор есть два написания горного массива Арабика и Арбаика, а закрепившееся название "Долина семи озер" используется очень произвольно.

Русские и англоязычные СМИ

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба рассказал, что, анализируя читательский спрос, можно сказать, что зимний отдых в Абхазии начал привлекать гораздо больший интерес у туристов. Sputnik в 2016 году подготовил два лонгрида по летнему и зимнему отдыху в республике. Это минипутеводители с рассказом о достопримечательностях, кухне, традициях, ценах. В дальнейшем информагентство планирует их расширять и увеличивать количество публикаций на эти темы, они востребованы читателями.

Анна Калягина отметила, что очень не хватает позитивных публикаций об Абхазии на английском языке.

"Если поискать в английском сегменте интернета, то там можно найти кое-какие материалы об истории страны, о войне, но публикаций о туристической Абхазии практически нет", — сказала Калягина.

Президент "Абхазского союза туризма" предложила создать единый информационный ресурс, на котором бы аккумулировалась информация для желающих приехать в страну.

"Мы встречаем много замечательных русскоязычных отзывов об Абхазии, но они рассеяны на разных ресурсах", — сказала Калягина.

Визовые вопросы

Начальник Управления по туризму Торгово-промышленной палаты Абхазии Инара Даурова выступила с идеей проводить туристическую выставку в Абхазии, которая бы каждый год проходила в разных городах республики.

"Мы проводим такие пресс-туры для журналистов из России, — сказала Даурова. — Неплохо бы также привести сюда директоров крупных турфирм из разных стран, чтобы они не только пообщались с коллегами, но еще и поездили по стране, сами посмотрели наши достопримечательности".

По словам Инары Дауровой, для европейских туристов проблема приезда в Абхазию заключается не только в недостатке информации, но и в визах. Попасть в Абхазии они могут, только если у них открыта многоразовая российская виза. У европейцев возникают вопросы: будет ли в загранпаспорте отметка о посещении Абхазии, не помешает ли она им в дальнейшем путешествовать по миру из-за неопределенного статуса республики?

На вертолете с лыжами

Тенгиз Тарба заявил, что близость Красной Поляны дает возможности развития многих туристических направлений Абхазии.

"Буквально два дня назад мы помогли организовывать одному туристу хелиски, — это экстремальный спуск с горных склонов, куда сложно добраться, спортсменов туда доставляют по воздуху, — рассказал Тарба. – Несколько лет назад мы и мечтать об этом не могли, сейчас с помощью вертолета МЧС мы можем устроить такой досуг. Проблема в том, что таких требовательных туристов не устраивает абхазская инфраструктура. Они предпочитают останавливаться в Сочи и Адлере, где есть отели соответствующего статуса".

Кроме того, участники круглого стола предложили проводить в Абхазии, подобно многим туристическим странам, праздничное открытие курортного сезона.

Все предложения, обсуждавшиеся на круглом столе, будут переданы в Министерство по курортам и туризму Абхазии.



