Историк о Февральской революции: начало больших перемен в Абхазии

Sputnik, Рада Ажиба.

"После Февральской революции Грузия стала претендовать на Абхазию, проблемы обострились. У интеллигенции, ученых, военных или у простых людей идеология доведена до автоматизма, что Абхазия — это Грузия. Начиная с XIX века, какая бы власть не приходила, какая бы система не вводилась, эта проблема всегда актуальна", — сказал доктор исторических наук Аслан Авидзба.

Свержение монархии, смена власти и государственного строя в Российской империи не могли не отразиться на судьбе Абхазии, на дальнейшем ходе истории Абхазии.

"Поскольку Абхазия входила в состав Российской империи, события, которые происходили там, не могли не отразиться на Абхазии. Правда, чуть позже. 10 марта 1917 года в Абхазии был создан комитет общественной безопасности Сухумского округа. Абхазия как государство не существовала, был Сухумский военный округ. При комитете общественной безопасности создают абхазскую милицию во главе с известным деятелем Таташем Маршания. И этот орган был призван следить за порядком и сохранять жизнеспособность территории Абхазии", — добавил он.

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Аслан Авидзба отметил, что каждое историческое событие можно трактовать и как хорошее событие, и как плохое.

"Мы, историки, знаем, что в истории ни один вопрос не имеет однозначного ответа. Нам следует ответить на важный вопрос - Февральская революция принесла нам больше хорошего или плохого. На эту тему можно рассуждать долго, приводить аргументы "за" и "против". Одно можно с уверенностью сказать, что Февральская революция стала началом больших изменений в Абхазии", — сказал Авидзба.

По мнению историка, Февральская революция оказала влияние на становление абхазской государственности.

"С 1864 года в Абхазии была ликвидирована государственность, которая сохранялась с момента вхождения Абхазии в состав Российской империи с 1810 года. До свержения российского императора Абхазия оставалась одной из единиц Российской империи без государственности. Без Февральской революции, без изменений государственного строя в Российской империи не могло быть речи о восстановлении государственности Абхазии. Потому что при абсолютных империях, государственность маленьких стран, завоеванных этой империей, не восстанавливается, наоборот, они ликвидируются", — подчеркнул Аслан Авидзба.

© Sputnik. РИА Новости Лакоба: Февральская революция 1917 года дала Абхазии государственность

Абхазская государственность могла восстановиться, добавил историк, только в результате больших катаклизмов.

8 ноября 1917 года созывается съезд абхазского народа, на этом съезде избирается Абхазский Народный Совет (АНС — ред.).

"Это аналог того Верховного Совета, который был у нас до Отечественной войны 1992-1993 годов. АНС приступил к деятельности при тяжелых условиях. Не было никакого опыта бюрократического парламентаризма в Абхазии. Вот тогда и возникают противоречия с Грузией. К моменту Февральской революции между Абхазией и Грузией не было никаких взаимоотношений. Грузия входила в Российскую империю так же, как и Абхазия, на равных правах", — отметил Авидзба.

Аслан Авидзба считает, что Февральская революция сыграла положительную роль для Абхазии.

"Февральская революция и последовавшие за ней последствия актуализировали очень много вопросов. Во-первых, вопрос государственности актуализировался, во-вторых, вопрос взаимоотношений между Абхазией и Грузией, в-третьих, вопрос сближения Абхазии с северокавказскими республиками", — заключил Аслан Авидзба.

Февральская буржуазно-демократическая революция, приведшая к свержению российского самодержавия и созданию Временного правительства, произошла 27 февраля 1917 года.