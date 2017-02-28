Подача воды в Сухуме 1 марта будет прекращена до 18.00

СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Подача воды в нескольких районах Сухума будет остановлена 1 марта, сообщает МУП "Водоканал".

"Первого марта с 00:00 до 18:00 будет прекращена подача питьевой воды в центральной части города, на Старом поселке, в нагорной части города, в районах Маяка и ВИЭМа", — сообщает "Водоканал".

Подача воды в некоторые районы города будет прекращена в связи с ремонтными работами на напорном водоводе.

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