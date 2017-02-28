Григорий Карасин: Грузия пытается вызвать недоверие к России

СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Грузия предпринимает неуклюжие попытки вызвать недоверие к России, сказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, комментируя заявление спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе о том, что Россия рано или поздно отзовет признание независимости Абхазии.

© Sputnik. Дмитрий Алешковский МИД: признание Россией Абхазии не подлежит пересмотру

"Действительно, подобные спекуляции периодически возникают. На чем они основаны, трудно понять. Похоже, речь идет о довольно неуклюжих попытках вызвать у наших соседей недоверие к России", – отметил Карасин.

Республика Абхазия и Республика Южная Осетия являются суверенными независимыми государствами, с которыми Российскую Федерацию связывают отношения добрососедства, дружбы и союзничества. Эта наша позиция была и остается незыблемой. Просим запомнить это раз и навсегда, заявил замглавы МИД России.

МИД Абхазии также 27 февраля сделал заявление о том, что принятое высшим руководством России в августе 2008 года после варварской агрессии Грузии в отношении Южной Осетии политическое решение было призвано обеспечить надежные гарантии безопасности народам Абхазии и Южной Осетии и предупредить вероятность возможных военных авантюр тбилисских властей.