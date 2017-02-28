ИнгурГЭС возобновила свою работу

СУХУМ – 28 фев, Sputnik. ИнгурГЭС возобновила работу после завершения мониторинговых работ в деривационном тоннеле, об этом сообщила Госкомпания "Черноморэнерго" на своем официальном сайте во вторник 28 февраля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа Мебония: в начале марта ИнгурГЭС возобновит работу

"Работы по мониторингу деривационного тоннеля завершены. На этот момент вся вырабатываемая электроэнергия на Ингур ГЭС и ПГЭС-1 поставляется потребителям Республики Абхазия. Однако это не обеспечивает потребности республики", — говорится в заявлении энергокомпании.

В связи с этим, по сообщению госпредприятия, переток электроэнергии из Российской Федерации будет осуществляться до 31 марта.

Мониторинг деривационного тоннеля начался 19 февраля. На время его осмотра работа ИнгурГЭС была приостановлена, энергетикам удалось возобновить генерацию раньше планируемого срока.

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