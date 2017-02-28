Невролог: ветеранам войны выписываются бесплатные лекарства

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов получают лекарства бесплатно, сказал в интервью радио Sputnik врач-невролог Сухумской городской больницы Иван Магакян.

"У нас есть специальные бланки, они заполняют их, идут в аптеки и получают необходимые лекарства. Эта система у нас хорошо налажена", — отметил он.

Рассказывая о том, какие неврологические болезни преобладают в Абхазии, врач подчеркнул, что это сосудистые заболевания головного мозга, гипертоническая болезнь и инсульты.

"Кроме сосудистых заболеваний мы лечим пациентов с черепно-мозговыми травмами, связанными с ДТП, которых очень много", — сказал Магакян.

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По словам невролога, все чаще пациентами становятся люди молодого возраста. Причиной этого врач называет употребление алкоголя и нервный стресс.

"С инсультами к нам попадают пациенты которым 35, 37, 40 лет, это очень небольшой возраст для подобных заболеваний. Но риску больше подвержены люди старшего возраста. Помимо гипертоников, у нас также наблюдаются больные атеросклерозом сосудов головного мозга", — подчеркнул он.

Согласно Указу Президента Абхазии 22 февраля 2017 года за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу врачу-неврологу Сухумской городской поликлиники Ивану Магакяну присвоено почетное звание "Заслуженный врач Республики Абхазия".