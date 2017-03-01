Написано кровью: последние строчки военкорра

Бадрак Авидзба, Sputnik

Константин Габниа родился в селе Дурипш в 1941 году. Он выпускник Сухумской художественной школы. Константин Габниа — автор сборника юмористических рассказов "Не смейтесь", изданного на абхазском языке в 1990 году. После начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов он отправился на фронт военным корреспондентом с группой, в которой воевали его односельчане.

Запечатлеть войну

Константин Габниа с первого дня войны стал делать записи в своем блокноте. Не желая упустить мельчайшие подробности, он скрупулезно писал о событиях, происходивших на полях битв. На первой странице рукописи автор пишет, что не ставит перед собой цель художественного изложения того, что происходит, но необходимо описать жестокую реальность.

"Я не пытался изобразить события художественно, как писатель. Я написал о том, чему был свидетелем, без художественного вымысла, я посчитал, что так будет лучше", — написал автор рукописи.

Составитель, автор предисловия к книге Эсма Тодуа рассказала о том, как военные рукописи Константина Габниа попали ей в руки.

© Фото: АТ Константин Габниа

"Не знаю, судьба это или случайность, но рукописи Константина Габниа в 2010 году попали ко мне. Тогда я работала на телеканале "Абаза-ТВ" корреспондентом абхазской редакции", — сказала она.

По заданию телеканала в преддверии дня освобождения Сухума от грузинских захватчиков Эсма снимала репортаж на Сухумской горе. Среди ее собеседников была дочь Константина Габниа Акта Габниа.

"Во время нашей беседы она мне сообщила, что во время войны ее отец был военным корреспондентом, что в их семье хранятся эти рукописи", — отметила Тодуа.

С этого дня Эсма Тодуа думала об этом и хотела взглянуть на военные рукописи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Книга Эсмы Тодуа

"Я поехала к ним домой, почитала дневник. Об этом я сделала репортаж для телевидения", — рассказала она.

Но одним репортажем Эсма не хотела ограничиваться, поэтому, попросив разрешения у семьи, она взяла рукописи, чтобы поближе с ними познакомиться.

Окровавленная рукопись

Рассматривая фронтовые записи, Эсма обнаружила, что один из блокнотов был окровавлен.

"Это была кровь Константина. 25 сентября 1993 года при освобождении Сухума он погиб. Когда я увидела этот блокнот и прочла последние строчки, решила, что обязательно опубликую рукописи", — сказала она.

С этого дня Эсма Тодуа стала работать над рукописями, чтобы история, запечатленная в них, стала достоянием будущих поколений.

"В дневниках встречались записи, которые автор сам переписывал. Дело в том, что когда шли бои, он в спешке записывал, затем в некоторых местах зачеркивал слова. Я старалась выбрать те варианты, в которых наиболее полные формы предложений", — отметила Тодуа.

Эсма Тодуа рассказала, что отдельные рукописи печатались писателем Сарионом Таркил в журнале "Алашара", но после его смерти публикаций не было.

Книга была издана в "Центре нартоведения и полевой фольклористики" Абхазского государственного университета.

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