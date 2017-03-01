Майор и художник

Об оружии в руках художницы, о первом долларе майора Елены и о том, почему выставка молодой девушки называется "Мой долгий жизненный путь", Елена Квеквескири рассказала корреспонденту Sputnik Амре Амичба.

Майор Елена Квеквескири - офицер Управления вооружения Министерства обороны Абхазии. Это значит, что все вооружение сосредоточено в руках этой хрупкой девушки, именно она выдает его перед учениями и сама принимает в них участие. С 2006 года Елена преподает еще и английский язык курсантам Сухумского высшего общевойскового командного училища (СВОКУ).

Свое творчество художница называет отдыхом от работы, в которой все подчинено военному распорядку.

"В Минобороны все строго подчинено приказам и уставу, там военная дисциплина и регламент. Все ограничено и поставлено в рамки. А рисование для меня – это отдых и свобода, свобода творчества, мысли и фантазий", — заметила Елена Квеквескири.

Специального образования у художницы нет, за спиной лишь 4 года художественной школы. Но рисует с детского сада, а в школьные годы все стенгазеты и плакаты рисовать поручали Елене.

© Sputnik / Томас Тхайцук Персональная выставка Елена Квеквескири в доме творчества "Айнар"

"Помню, после войны в школе какая-то международная организация проводился конкурс "Следы войны", папа еще был живой (известный в республике врач Георгий Квеквескири погиб в автокатастрофе – ред.). Я нарисовала поломанный Гумистинский мост. И выиграла пять долларов. Папа так радовался. Сказал,что после войны, когда всем зарплату выдают буханкой хлеба, моя дочь уже заработала доллары. Вот такое событие памятное", — рассказала художница.

По словам 34-летней Елены, название выставки "Мой долгий жизненный путь" символизирует не возраст, а годы развития творчества. По своим ощущениям делит картины на три декады по 10 лет – ранее творчество, период студенчества и нынешние годы.

"В школьные годы в основном рисовала натюрморты и пейзажи. Мой учитель Рудольф Хочава, увидев, что достигла определенного мастерства в акварели, решил дать мне масляные краски. Попробовала, смогу ли я ими поработать. И я осилила задание. Папа успел застать мою первую масляную работу, чему очень гордился. Она у меня памятная", — с грустью сказала Елена, показывая одну из своих любимых картин.

Ранние произведения отличаются приглушенными тонами. Краски неяркие и тусклые. Художница объясняет это тяжелыми жизненными обстоятельствами.

"Был тяжелый период — в автомобильной катастрофе погиб отец, в личной жизни были проблемы. И в тот период была написана картина "В раздумьях", — вспоминает Елена, останавливаясь еще перед одним полотном. — Каждый может по-своему ее рассматривать. Я ее ассоциирую с собой. У каждого человека есть проблемы. И именно в вечернее время он почему-то больше думает о своих проблемах, днем его отвлекают дела, работа, преподавание, а вечером остается наедине с собой. У него возникает столько мыслей, что даже мешают спать. И вот все мои раздумья выплеснулись в такую картину".

© Sputnik / Томас Тхайцук Персональная выставка Елена Квеквескири в доме творчества "Айнар"

В годы учебы в АГУ, который она окончила с красным дипломом, Елена продолжала рисовать, искала свой стиль.

"Я пробовала разные стили, жанры, была в поиске. Пробовала различные виды красок, ручки, акварели, все виды и способы рисования. Использовала и авангард, и абстракцию, и реалистичность, поэтому у меня и натюрморты, и пейзажи. Последние работы, касающиеся именно моего свободного стиля, то есть мои фантазии, мои впечатления, мои мысли", — сказала молодая художница.

Елена отмечает, что сейчас пишет картины в более ярких тонах.

"В жизни все хорошо. У меня есть любимая работа, я преподаю, а в свободное время занимаюсь тем, что я люблю. Настроение хорошее, и успех в работе есть", — заметила он.

За какую картину взяться, Елена решает не тогда, когда непосредственно садится за мольберт.

"Я, конечно, не Менделеев, которому приснилась таблица химических элементов, но если что-то впечатлило меня, я об этом долго думаю. Это может быть впечатление от прочитанной книги, впечатление дня, событие из жизни, которое повлияло на меня, на мое настроение. Даже после того как моя однокурсница Диана Хинтба провела персональную выставку, мне захотелось, что-то нарисовать. В голове создается рисунок, нахожу свободное время, сажусь и рисую".

© Sputnik / Томас Тхайцук Персональная выставка Елена Квеквескири в доме творчества "Айнар"

Майор Квеквескири признается, что художественного школьного образования недостаточно, чтобы отточить свою технику, навыки, поэтому еще и самообразовывается.

"В интернете можно найти любую информацию, читаю, смотрю. Но все-таки я хочу получить более профессиональное образование, хотела бы поступить в художественное училище на заочную форму обучения", — призналась молодая художница.

У Елены накопилось немало работ, которые она сочла возможным экспонировать.

"Рисование – мое хобби, но хочется показать то, чего я достигла. Показать, что я не только майор, не только преподаватель, но еще и творческая личность, — сказала Квеквескири. — Долго шла к первой персональной выставке. Не раз выставляла в Министерстве обороны свои работы, а когда училась в художественной школе, мои картины были представлены на совместных выставках".

По словам Елены, из абхазских художников примером для нее служит творчество Саида Возба, Адгура Ампар и Батала Джопуа.

"И конечно, Гарри Дочия, который бесподобно рисует пейзажи", — отметила художница.

© Sputnik / Томас Тхайцук Персональная выставка Елена Квеквескири в доме творчества "Айнар"

У Елены подрастает семилетний сын Даниил, который уже проявляет творческие способности. Посещает кружок лепки при Сухумском доме юношества. И, по словам мамы, может сутками лепить из пластилина различные фигуры понравившихся мультяшных героев.



