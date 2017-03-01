Скандальный диктант: была ли в Абхазии утечка заданий для абитуриентов

Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил об утечке заданий, в ответ представители Россотрудничества сказали, что экзамен был простым, ориентированным на детей, для которых русский язык не родной.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Неопечатанные конверты

Минобразования России в этом году выделило 150 лимитов на места в российских вузах. Для поступления абхазские абитуриенты писали диктанты по русскому и абхазскому языкам и проходили профильный экзамен.

Скандал вызвал диктант по русскому языку. Половина претендентов на лимитированные места внезапно написали его на высшую оценку.

Вице-президент Абхазии Виталий Габния на заседании Общественной палаты сказал, что школьники и их родители заранее знали текст диктанта и, возможно, даже пришли с написанным заданием.

"До меня доходили слухи еще перед экзаменом, что произошла утечка, и текст диктанта известен, — сказал Габния. — Я этому не поверил, потому что в прошлые годы мы создали хорошую систему защиты. Но на сам диктант поступили конверты с заданиями без печатей и подписей ответственных лиц. Сами листы для абитуриентов были без голограмм, их легко можно подменить".

По словам декана юридического факультета Абхазского госуниверситета Сергея Смыр, экзамен проходил в трех аудиториях, было два варианта заданий, и везде выпал один и тот же текст. Подобное совпадение настораживает, считает он.

Консультант Представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов опровергает обвинения в утечке задания.

"Это невозможно, — заявил Кононов корреспонденту Sputnik. — Конверты с текстами диктанта привезли преподаватели Южного федерального университета из Ростова-на-Дону. Они приехали вечером, утром пришли на экзамен и вскрыли конверты".

В России такие экзамены проводятся с серьезными средствами защиты. По закрытому каналу связи текст поступает на специальный принтер, который распечатывает его за пять минут до начала диктанта.

"В Абхазии такой уровень защиты обеспечить невозможно, поэтому мы проводили экзамен по системе российских школьных олимпиад", — сказал Дмитрий Кононов.

Вице-президент Абхазии Виталий Габния говорит, что шифрование заданий и опечатывание конвертов – вопрос принципиальный.

"С тех пор как я стал заниматься экзаменами на российские квоты, мы создали хорошую систему защиты, — сказал Габния. – Работы абитуриентов начали кодировать, чтобы учителя из комиссии не могли узнать авторов. Комиссия формируется из абхазских и русских преподавателей не знакомых между собой. Результаты экзаменов с ответами открыто публикуются".

По мнению Габния, эта эффективная прозрачная система позволила снизить конкурс на российские квоты с восьми до двух кандидатов на место. Заведомо слабые школьники перестали подавать документы, зная о жестком отборе, и теперь сразу направляют заявки на коммерческие отделения вузов.

В этом году, как говорит вице-президент Абхазии, единственным непрозрачным звеном стала секретность заданий, которая и привела к скандалу.

"Троечное задание"

Диктант по русскому языку, по словам Виталия Габния, вызвал нарекания не только родителей и абитуриентов, но и преподавателей, завучей.

"В диктанте сто баллов – максимальная оценка, — говорит Габния. – За каждую орфографическую ошибку минусуется два балла, за пунктуационную – один балл. В авторском тексте очень сложно выставить все знаки препинания, как это сделал писатель. Если мы такой же диктант проведем на пятом курсе филфака, сомневаюсь, что там окажется много людей, которые получат максимальную оценку".

Представитель Россотрудничества заявил, что ничего сложного в этом диктанте не было.

"Русский язык для большинства студентов не является профильным, поэтому диктант был выбран очень легкий, — говорит Дмитрий Кононов. – По российским меркам, он на "тройку". Смысл этого диктанта — проверить минимальные знания языка. Иностранный студент российского вуза, если он не лингвист и не филолог, должен знать русский язык, хотя бы настолько, чтобы воспринимать учебный процесс".

По словам Кононова, по стобальной шкале зачетным баллом для абитуриентов, выбравших филологию и лингвистику, был 60, для остальных – 25. Решающим был профильный экзамен. И только, когда студенты получали одинаковые баллы по специализированным испытаниям, то комиссия учитывала балл за диктант.

Причиной того, что половина претендентов воспроизвела текст Владимира Набокова без ошибок, консультант Представительства Россотрудничества видит в легкости самого задания, тем более что экзаменаторы при проверке работ не учитывали ошибки абитуриентов в авторской пунктуации литературного отрывка.

Еще одной проблемой стала публикация в открытом доступе выполненных заданий с ответами. Поначалу представители Южного Федерального университета заявляли, что методика этих заданий – авторская разработка, и не может обнародоваться. Но на следующий день после доводов Россотрудничества и абхазских членов приемной комиссии результаты были оглашены.

Виталий Габния назвал результаты экзаменов этого года неудовлетворительными. В Россотрудничестве так не считают. Но обе стороны конфликта признали, что экзаменационная процедура требует доработок, которые должны быть одобрены как российской, так и абхазской стороной.



