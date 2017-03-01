Среднее профильное образование оказалось невостребованным в Абхазии

СУХУМ, 1 мар — Sputnik, Владимир Бегунов. Из 150 лимитов в учебные заведения РФ в 2017 году закрыты 149, один остался невостребованным, рассказал Sputnik консультант Представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов.

По словам Кононова, один невостребованный лимит был в медучилище по специальности "клиническая медицина". На него не подали ни одной заявки.

"Мы даже обзванивали тех абитуриентов, которые набрали минимальный проходной балл, — сказал Кононов. – Но никто не согласился".

По словам Кононова, всего на 150 лимитированных мест претендовало 250 человек.



