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Архивное фото студентов

Среднее профильное образование оказалось невостребованным в Абхазии

© Sputnik. Evgenya Novozhenina
В Абхазии
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Из лимитов, выделенных абхазским абитуриентам в российские учебные заведения, оказались востребованы только вузы, среднее профильное образование не пожелали получать даже слабые кандидаты.

СУХУМ, 1 мар — Sputnik, Владимир Бегунов. Из 150 лимитов в учебные заведения РФ в 2017 году закрыты 149, один остался невостребованным, рассказал Sputnik консультант Представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов.

По словам Кононова, один невостребованный лимит был в медучилище по специальности "клиническая медицина". На него не подали ни одной заявки.

"Мы даже обзванивали тех абитуриентов, которые набрали минимальный проходной балл, — сказал Кононов. – Но никто не согласился". 

По словам Кононова, всего на 150 лимитированных мест претендовало 250 человек.




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